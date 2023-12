Dieter Penninckx is ingenieur, familie-en voetbalman en bovenal ondernemer in hart en nieren. We kennen hem vooral als de man die modegroep FNG opbouwde en die KV Mechelen succesvol door operatie Propere Handen leidde. Kort daarna ging bij Dieter zelf het licht uit. Niet alleen ging zijn kindje FNG tijdens de coronacrisis over de kop, hij bracht zelf ook 40 dagen in voorarrest door. Een gebeurtenis die een grote indruk op hem en zijn dichte omgeving naliet. Hij lag lange tijd knock-out in de arena, krabbelde langzaam recht en schreef een openhartig boek waarin hij zowel zijn trofeeën als zijn littekens in het licht zet.

Ondernemer en oud FNG-topman Dieter Penninckx brengt in december een boek uit. Het boek heeft de naam ‘De man in de arena’ gekregen, zo meldt Penninckx op Linkedin.

‘De eerste pagina’s die ik geschreven heb waren gitzwart. Die zijn niet allemaal in het boek geraakt, maar schrijven heeft mij geholpen om weer recht te staan. Ik had het nodig om een aantal dingen weer op een rijtje te krijgen. Door te schrijven werd ik helderder en kon ik met een breder perspectief kijken naar de gebeurtenissen. Ik heb tijdens het schrijfproces ontdekt dat ik andere ondernemers graag wil helpen om door moeilijke momenten in hun ondernemerschap te komen. Ik heb levenslessen getrokken. Het is uit je littekens dat je leert. Misschien kan ik door je mijn littekens te tonen op een of andere manier de weg wijzen, inspireren of steunen. Ondernemen is vooral onderweg zijn, daarvan genieten, niet bang voor wat komen gaat.’

Penninckx was samen met Anja Maes en Manu Bracke de oprichter van Belgische modegroep FNG. Deze groep ging in 2020 plots failliet. Ook waren er verdenkingen van fraude bij het bedrijf in de vorm van schriftvervalsing, valsheden in de jaarrekening en misbruik van vennootschapsgoederen.

In het boek ‘De man in de arena’ beschrijft Penninckx onder andere zijn schooltijd, scouts, zijn bedrijven, maar ook zijn betrokkenheid bij de voetbalwereld.

Dieter Penninckx sprak met Sara Vercauteren over zijn boek en hoe het tot stand kwam.

Beluister de podcast hier: https://lnkd.in/ex_G3Z7e