LipoCoat, een Nederlands biotechbedrijf dat biomimetische coatings ontwikkelt, en Heraeus Medevio, een ontwerp-, ontwikkelings- en productiebedrijf voor medische hulpmiddelen van wereldklasse, hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd om de innovatieve coatingtechnologie van LipoCoat te integreren in producten die zijn ontwikkeld door Heraeus Medevio.

LipoCoat, een spin-off van de Universiteit Twente (NL), ontwikkelt biomimetische coatings voor medische hulpmiddelen om de veiligheid, het comfort en de prestaties te verbeteren. LipoCoat is een baanbrekende technologie die wordt ondersteund door jarenlang wetenschappelijk onderzoek van het nanotechnologiecentrum MESA +. De op lipiden geïnspireerde coating bootst het natuurlijke celmembraan na en het is aangetoond dat het de bevochtigbaarheid en smering aanzienlijk verbetert. Het vermindert ook het risico op infectie door het minimaliseren van afzettingen van eiwitten en de aanhechting van verschillende pathogenen. Heraeus Medevio erkende de voordelen die een dergelijke coating patiënten kon bieden. Dienovereenkomstig stelt deze overeenkomst een kader vast waarbinnen toekomstige ontwikkelingsinspanningen kunnen werken om deze technologie aan OEM’s van medische hulpmiddelen aan te bieden.

“Met onze visie om elk jaar 100 miljoen levens te verbeteren, is Heraeus Medevio er trots op om samen te werken met innovatieve bedrijven, zoals LipoCoat, om hoogwaardige veiligheids- en kwaliteitsproducten aan te bieden aan onze klanten van medische hulpmiddelen,” zei Ryan Peters, Senior Vice President, R &D voor Heraeus Medevio. “We zijn verheugd om nieuwe producten met deze technologie te ontwikkelen en te introduceren.”

“We zijn erg trots om ons werk met Heraeus Medevio voort te zetten”, aldus Jasper van Weerd, CEO van LipoCoat. “Samen kunnen we medische hulpmiddelen ontwikkelen en aanbieden die patiënten een hoog niveau van veiligheid en comfort bieden. We zijn dankbaar voor de kans die Heraeus heeft geboden en hun vertrouwen in LipoCoat. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

Heraeus Medevio, een portfoliobedrijf van Heraeus Group, is een toonaangevende outsourcingpartner voor het ontwerpen en produceren van medische hulpmiddelen voor OEM’s van medische hulpmiddelen. Het bedrijf biedt expertise op het gebied van materialen, geavanceerde productietechnologieën, de levenscyclus van apparaten en uitstekende supply chain om klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling en productie van componenten, assemblages en afgewerkte apparaten. Met een wereldwijde productievoetafdruk en meer dan 2.200 werknemers wereldwijd, zet Heraeus Medevio zich in om haar klanten te helpen betere medische hulpmiddelen op de markt te brengen.

LipoCoat BV is een Nederlands biotechbedrijf gespecialiseerd in ‘bio-geïnspireerde’ coatings die de veiligheid, het comfort en de prestaties van medische hulpmiddelen verbeteren met een focus op gezondheid en voeding. Hun pijplijn bestaat uit de ontdekkings- en (pre-) klinische programma’s in de ruimte voor het ontdekken van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. Hun ambitie is om een toonaangevend biotechbedrijf te worden dat zich toelegt op het verbeteren van gezondheid en welzijn door de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van nieuwe oppervlakteoplossingen.