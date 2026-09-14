Het Britse Henry Royce Institute versterkt zijn bestuur met expertise op het gebied van commercialisering, investeringen en industriële opschaling. Met drie nieuwe bestuursleden en twee nieuwe leden van de Research Technology Translation Committee wil het nationale instituut voor advanced materials de route van wetenschappelijke doorbraak naar industriële toepassing versnellen.

Per 1 september zijn Amy Gandy, Alastair Kilgour en Mark Selby toegetreden tot de Governing Board van het Henry Royce Institute. Vooral hun verschillende achtergronden illustreren waar het instituut de verbinding zoekt: onderzoek, kapitaal en het daadwerkelijk naar de markt brengen van nieuwe technologie.

Gandy is afkomstig van de UK Atomic Energy Authority (UKAEA) en werkt aan materiaalontwikkeling voor het Britse STEP-programma voor commerciële kernfusie. Zij was tevens betrokken bij de actualisering van de Britse Fusion Materials Roadmap.

Kilgour brengt juist investeringskennis mee. Als medeoprichter en voormalig CIO van venturecapitalfonds Parkwalk Advisors was hij betrokken bij de investering van meer dan 500 miljoen pond in circa 165 ondernemingen, waaronder spin-outs van 23 Britse universiteiten.

Selby heeft ruim twintig jaar ervaring met de commercialisering van deeptech en geavanceerde materialen. Bij Ceres Power hielp hij de onderneming groeien van start-up tot FTSE250-bedrijf. De brandstofceltechnologie van Ceres werd daarbij via een asset-light licentiemodel naar de markt gebracht.

Kilgour en Selby nemen daarnaast plaats in de Research Technology Translation Committee. Die commissie wordt verder versterkt met Judith Heikoop en Jane Toogood. Heikoop brengt internationale ervaring mee op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en investeringen.

De samenstelling onderstreept een vraagstuk dat ook voor de Nederlandse en Europese hightechindustrie actueel is: excellente technologie alleen is niet voldoende. Om innovaties daadwerkelijk economische waarde te laten creëren, moeten onderzoek, kapitaal, industrialisatie en markttoegang vroegtijdig met elkaar worden verbonden.

Het Henry Royce Institute wil juist die vertaalslag versnellen. Volgens vicevoorzitter Annalisa Gigante moet de versterking helpen om de route voor innovaties in geavanceerde materialen ‘van lab naar business’ verder uit te bouwen.