Henri Koolen is sinds 1999 werkzaam bij VDL Groep en heeft sindsdien verschillende managementfuncties bekleed. Sinds 2007 is hij lid van het adjunct-directieteam van VDL Groep. In die functie fungeert hij als sparringpartner voor bedrijfsdirecteuren van VDL-werkmaatschappijen en vertegenwoordigt hij die bedrijven in de groepsdirectie.

In zijn nieuwe functie zal Koolen zich met name richten op de activiteiten in de divisies Bussen en Eindproducten. Dit zal hij combineren met een aantal van zijn supervisie-activiteiten.

Directieteam

Met de benoeming van Henri Koolen bestaat de hoofddirectie van VDL Groep uit: Willem van der Leegte, Pieter van der Leegte, Jennifer van der Leegte, Paul van Vroonhoven, Guustaaf Savenije, Paul van Vuuren en Henri Koolen. De hoofddirectie vormt samen met het adjunct-directieteam het directieteam van VDL Groep. Het adjunct-directieteam bestaat uit: Rémi Henkemans, Bas van der Leegte, Jos van Meijl, Edwin Willems, Marc van Doorn, Rolf-Jan Zweep, Geert Jakobs en John van Soerland.