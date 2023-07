Tijdens een galadiner op donderdag 6 juli, gehouden in het Mikrocentrum in Veldhoven, werd CEO en oprichter Henny Spaan geëerd met de prestigieuze Martin van den Brink Award, uitgereikt door Martin van den Brink zelf. De Martin van den Brink Award is een gerenommeerde prijs voor bijzondere bijdragen in de hightech maakindustrie. De prijs is vernoemd naar de gewaardeerde chief product and technology officer van ASML en werd voor het eerst uitgereikt in 2012. Henny Spaan is de vierde persoon die deze speciale prijs ontvangt. De prijsuitreiking bracht zo’n 220 deelnemers uit de industrie bij elkaar om deze gebeurtenis te vieren.

Het doel van de prijs is om de betekenis van systeemarchitectuur voor het succes van de Nederlandse hightech systeemindustrie te benadrukken en de leidende rol die Nederland op dit gebied speelt te accentueren. Het is een initiatief van de DSPE (Dutch Society for Precision Engineering) in samenwerking met Mikrocentrum.

Voorzitter Hans Krikhaar van de Nederlandse Vereniging voor Precisietechniek prees Henny Spaan voor de perfecte mix van “systeemdenken en bedrijfsvorming”. Henny Spaan is een vooraanstaand expert in de wereld van precisietechniek en metrologie. Als CEO en oprichter van IBS Precision Engineering B.V., een toonaangevend Nederlands bedrijf, heeft hij samengewerkt met organisaties en onderzoeksinstituten over de hele wereld om de productie mogelijk te maken van baanbrekende producten en instrumenten waarbij ultraprecisie van cruciaal belang is. Tijdens zijn carrière heeft hij verschillende patenten op dit gebied verkregen; hij is actief betrokken bij standaardisatie binnen ISO; actief lid van internationale organisaties zoals CIRP, ASPE en EUSPEN (waarvan hij voorzitter was van 2009 tot 2011) en hij zit in het bestuur van VDMA-EMINT, wat zijn voortdurende betrokkenheid bij het promoten van precisietechnologie benadrukt.

Tijdens zijn dankwoord sprak Henny Spaan over de “ongelooflijke eer om hier te mogen staan”. Hij benadrukte het belang van systeemdenken in de precisietechniek, waarbij hij verklaarde: “Het is fantastisch dat we hiervoor erkenning ontvangen. Deze prestatie is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van het hele team, niet alleen binnen IBS, maar ook in de gehele regio en daarbuiten. Het hele netwerk van bedrijven is verantwoordelijk voor dit succes, en daarin heeft de DSPE een grote rol.” Spaan deed tevens een oproep om precisietechnologie naar nieuwe markten te brengen: “Hoewel we ons momenteel vooral richten op lithografie, is er een hele wereld daarbuiten die we kunnen helpen om op nano- en picometerniveau de volgende stappen in precisie te zetten. We kijken ernaar uit, om dit samen met de huidige en de nieuwe generatie precisie-ingenieurs te gaan doen. Laten we ons allemaal inzetten om jonge mensen enthousiast te maken voor dit mooie vak.”