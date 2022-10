Op 13 juni dit jaar vond de officiële overname van een meerderheidsbelang in system supplier en EMS-specialist Variass door Gimv plaats. Deze beursgenoteerde Vlaamse investeringsmaatschappij verwierf in 2020 al een meerderheidsbelang in Applied Micro Electronics (AME) in Eindhoven, eveneens gespecialiseerd in innovatieve en hoogwaardige elektronische modules. Beide bedrijven blijken elkaar op meerdere fronten aan te vullen en gaan komende tijd nauwer samenwerken om mogelijke risico’s voor klanten en medewerkers te verminderen en de continuïteit nog beter te garanderen.

‘1 plus 1 is 3 geldt niet voor alles’

Drie jaar geleden, toen een van de eigenaren van AME plotseling overleed, deed Variass (locaties in Veendam en Drachten) zelf een poging tot overname. ‘Dat leek erg interessant, omdat dit een partij is van vergelijkbare grootte, met zeventig mensen op r&d en met een eigen moulding- en spuitgietafdeling. Destijds is het niet doorgegaan, maar vorig jaar werd ik benaderd of ik alsnog open stond voor samenwerking. Aangezien ik geen opvolging heb, was dat het geval’, verklaart Henk Smid (59). ‘Door die samenwerking intensiever op te zoeken, kan ik als 100 procent eigenaar richting klanten en medewerkers meer continuïteit bieden. Nadat we een roadmap hebben gemaakt waar we elkaar kunnen versterken en wat meer klantwaarde oplevert, heb ik besloten deze stap te zetten, inclusief dat ik een rol zou gaan spelen in de samenwerking tussen Variass en AME.’

Complementair

AME en Variass zijn sterk complementair aan elkaar. Doordat ze verschillende marktgebieden bedienen – industrie, medical en defense & security (Variass) versus industriële automatisering, elektrische voertuigen en huishoudelijke apparaten (AME) – is er geen overlap van klanten. ‘AME is vanuit r&d groot geworden en heeft daarna productie toegevoegd. Wij zijn als industrialisatie- en productiebedrijf gegroeid en hebben vervolgens ontwikkeling opgepakt’, schetst Smid. ‘Beide bedrijven hebben een eigen sterkte: AME is erg technologiegedreven, Variass zit stevig op productiviteit. Daarin kunnen we elkaar aanvullen.’

Stukje garantie

Hoewel meer partijen belangstelling hadden voor Variass (‘We zijn ook een prachtig mooi bedrijf’), viel de keus toch op AME. ‘Het voelt heel goed en bijkomend voordeel is dat we met dezelfde SMT-machines en hetzelfde besturingssysteem werken. Bovendien hebben we een vergelijkbare visie op hoe je zaken inricht. Dat voorkomt discussies als je wilt samenwerken en daardoor verloopt het proces ook sneller.’ Het belangrijkste in zijn ogen is echter het mitigeren van risico’s. ‘Voor de meeste klanten zijn wij een belangrijke partner. Met AME als back-up kan ik hun meer garanties geven. AME kan snel schakelen, omdat ze dezelfde machines en systemen hebben als wij. Dat is voor klanten een belangrijke verbetering.’ En ook voor beide bedrijven zelf. ‘We kunnen elkaar helpen met productiecapaciteit bij een grotere vraag. En ook onze geografische spreiding is een belangrijke plus voor klanten.’

Grotere groeipotentie

Op het vlak van automatisering en robotisering is eveneens sprake van complementariteit. Een belangrijk voordeel, nu door elektrificering van de markt bijna overal elektronica in zit. ‘Dan is het prettig dat je dat samen kunt oppakken. AME maakt middelgrote en grote series en is wat verder met robotisering, wij zijn vooral sterk in kleine en middelgrote series en lopen voorop in cobotisering’, aldus Smid, die stelt dat de samenwerking binnen één holding ook de groeipotentie van beide bedrijven komende jaren vergroot. ‘Door de elektrificering zal onze markt alleen maar groeien en hetzelfde geldt voor onze bestaande klanten. Om dat bij te houden, zijn een brede basis en een bepaalde omvang en volume vereist.’ Klanten reageren positief, met name vanwege de grote r&d-tak die beschikbaar komt. ‘Onze ontwikkeltak bestaat uit 7 mensen, die wordt nu aangevuld met een enorme kennisbank, gebaseerd op 25 jaar vanuit ontwikkeling. Een mooie aanvulling op onze 30 jaar ervaring vanuit productie.’

Eigen identiteit

Afgelopen jaren zag Smid in de industrie diverse fusies, overnames en samenwerkingen fout gaan. Voor hem reden om ook zelf een rol te willen spelen in de samenwerking met AME. ‘Het is belangrijk steeds vanuit behoeften en klantwaarden te redeneren, zodat we alleen samenwerken op gebieden waarop we elkaar kunnen versterken. Niet voor alles geldt: 1 plus 1 is 3. Beide bedrijven kennen op een aantal vlakken eigen sterkten. Die moet je delen. Zo maak je elkaar sterker.’ In zijn nieuwe rol wil Smid bijdragen aan AME en zorgen dat Variass zich verder versterkt. ‘Het zou voor mij een prachtig slotstuk zijn als straks twee mooie bedrijven met een eigen identiteit de markt nog meer waarde bieden. Dat is ook weer uitdaging voor de medewerkers.’