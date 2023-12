Helin, pionier in Industrial Edge Intelligence, heeft vandaag €3 miljoen aan seed funding ontvangen. Deze financieringsronde, geleid door investeerder FORWARD.one, onderstreept het potentieel van Helin’s grensverleggende platform. Deze kapitaalinjectie zal hoofdzakelijk bijdragen aan de uitbreiding van Helin’s commerciële en ontwikkelingsteams, en de verdere verfijning van hun geavanceerde Industrial Edge Intelligence SaaS-platform.

In een tijdperk waarin cybersecurity, de transitie naar duurzame energie en de opkomst van AI centraal staan, speelt Helin een leidende rol. Hun platform brengt berekeningen en analyses direct naar de bron van de data. Helin is erop gericht om traditionele industriële apparaten – zoals schepen, zonnepanelen en kranen – te transformeren in slimme, data-gedreven eenheden.

Helin’s unieke edge computing-oplossing integreert gegevensverwerking, applicaties en beveiliging in één naadloos platform. Met real-time data-extractie, geavanceerde computervision en AI-technologieën, biedt Helin de maritieme en energiesectoren de mogelijkheid om het beheer en de bediening van hun industriële apparaten te optimaliseren. Dit resulteert in aanzienlijke voordelen zoals kostenbesparingen, verbeterde operationele efficiëntie, verhoogde veiligheid en toonaangevende beveiliging en schaalbaarheid.

Helin’s platform geniet reeds het vertrouwen van wereldwijde industriële leiders zoals Boskalis, BP, HMH, Maersk Drilling, Noble Corp, Stena en Sunrock. Bovendien heeft Helin strategische partnerschappen gesmeed met technologiereuzen zoals Microsoft, Aveva en NVIDIA.

De eerste succesverhalen zijn al bekend, zo heeft Boskalis het Helin-platform gebruikt om het brandstofverbruik drastisch te verminderen door real-time offshore inzichten. Sunrock heeft met behulp van Helin de inkomsten in zijn zonneparken verbeterd en BP heeft met Helin de veiligheid en efficiëntie op boorplatforms verhoogd.

Joost Lasschuit, CEO en medeoprichter van Helin, merkt op: “Onze missie met Helin is om het leidende Industrial Edge Intelligence Platform te worden, waarbij we ‘domme apparaten’ transformeren in slimme, data-gedreven eenheden. Deze transformatie gaat verder dan alleen bedrijfsefficiëntie; het draait om het veiliger, slimmer en duurzamer maken van onze wereld. Ons platform biedt oplossingen voor efficiëntie, veiligheid, duurzaamheid en productiviteit.

Paul Pruijmboom, Managing Partner bij FORWARD.one, deelt mee: “Wij zijn zeer enthousiast over onze samenwerking met Helin. Hun indrukwekkende product en ervaren team sluiten perfect aan bij onze visie. We zien een groot potentieel in Helin en kijken ernaar uit om met hen samen te werken om de toekomst van industriële intelligentie vorm te geven.”

Opgericht in 2017 in Nederland, herdefinieert Helin industriële efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid met haar geavanceerde Industrial Edge Intelligence platform. Gespecialiseerd in de maritieme en energiesectoren, biedt Helin een SaaS-oplossing die Edge control naadloos integreert met cloud-gegevensverwerking en AI-toepassingen. Het platform onderscheidt zich door zijn ongeëvenaarde beveiliging en gebruiksgemak.

FORWARD.one is een venture capital fonds gespecialiseerd in hightech hardware startups en scale-ups. Met meer dan 200 miljoen euro beheerd over verschillende fondsen, investeert FORWARD.one in sectoren waaronder robotica, halfgeleiders, fotonica, sensoren, virtuele/augmented reality, biomanufacturing en audiotechnologie. Met een ervaren team van financiële professionals en tech-ondernemers is FORWARD.one toegewijd aan het actief ondersteunen van zijn portfolio-ondernemingen om hun volledige potentieel te bereiken.