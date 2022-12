Bij elke bouwput of evenement over de hele wereld zie je ze: stalen hekken van ZND. ZND (voorheen: Zuid Nederlandse Draadtrekkerij) is een wereldwijde marktleider gespecialiseerd in productie van tijdelijke hekwerken, schuttingen, dranghekken en toebehoren sinds 1965. Naast de recentelijke uitbreiding met twee fabrieken naar de Verenigde Staten, bedient ZND de markt via fabrieken in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Polen. Hekwerken worden geleverd aan distributiepartners, zoals resellers en verhuurbedrijven. Deze partners leveren op hun beurt aan de bouw- en evenementensector. De ZND hekken werden gebruikt bij onder andere de Olympische Spelen in Londen en Rio, Tour de France en het bezoek van de Paus in Polen, maar vooral zijn de hekken zichtbaar in het alledaagse leven langs de weg bij bouwprojecten.

Afgelopen jaren zijn steeds meer productieprocessen geautomatiseerd en verkoopprocessen gedigitaliseerd, met als gevolg een enorme stortvloed aan data ter beschikking, welke nog niet tot volledige potentie werd benut. Er worden over de verschillende fabrieken en landen afwijkende systemen gebruikt waardoor het lastig is om een gezamenlijk beeld van de bedrijfsprestaties te creëren door non-uniforme data definities, wat resulteert in veel manueel werk in losse spreadsheets. Sinds het aantreden van CEO Marcel van Kesteren medio 2021 is digitalisering, IT & data hoog op de strategische agenda komen te staan voor de komende jaren. Marcel van Kesteren “sinds meer dan 60 jaar produceert, verkoopt en levert ZND hoogste kwaliteit hekwerk in tientallen landen over de hele wereld. Sinds de digitalisering van productie- en verkoopprocessen is de hoeveelheid data die daarbij wordt gegeneerd enorm toegenomen, deze gebruiken we nu steeds meer om onze beslissingen met data te onderbouwen. Dat resulteert uiteindelijk in meer accurate, maar vooral ook snellere beslissingen.”

Vooraanstaand binnen deze digitale strategische agenda is een gezamenlijk land-overschrijdend beeld creëren van inkoop-, productie-, verkoop- performance door het verzamelen van data van tientallen machines en internationale verkoopkanalen over de fabrieken in een data warehouse en het inzichtelijk maken hiervan met dashboards op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze dashboards moeten een grote rol gaan spelen in het data-gedreven optimaliseren van processen en beslissingen en het uitvoeren van (advanced) data analytics voor ad-hoc vraagstukken.

Een voorbeeld van een data-gedreven proces is de inkoop van stalen buizen en draden (die noodzakelijk zijn voor de core business van hekwerken). De staalprijs is de afgelopen jaren enorm volatiel geweest, eerst door de coronacrisis, later de torenhoge inflatie door de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen en de oorlog in Oekraïne. Door de markt, productie en grondstof data van verschillende staalleveranciers over de wereld te consolideren kan dit omgezet worden in slimmer en efficiënter inkopen en doorberekenen van de prijs voor de eindgebruiker.

Een uitdaging rondom de realisatie van digitale transformatiestrategie is dat hiervoor een specialisme benodigd is wat niet altijd vertegenwoordigd is in binnen een bedrijf. Om spoedig tot actie over te gaan werd dit aangepakt samen met Sweav, een community en platform voor onafhankelijke (ex-)strategie en M&A professionals die vaak 5-7 jaar ervaring hebben opgedaan bij leidende (digitale) strategiekantoren van onder andere McKinsey, Boston Consulting Group, SparkOptimus en Deloitte. Ex-strategie consultant Maarten Steinfort werd aangesteld als Head of Digital Projects om ZND’s digitale agenda tot uitvoering te brengen.

ZND is niet het enige Nederlandse maakbedrijf dat last heeft van de schaarste van digitaal specialisme op de arbeidsmarkt. Sweav oprichter Joeri Schouten komt dit dagelijks tegen bij bedrijven binnen de Nederlandse maakindustrie die veelal eigendom zijn van private equity. Joeri Schouten: “Sweav werkt veel samen met succesvolle maakbedrijven die met hun investeerder de volgende (digitale) strategische groeistap willen maken. Onze samenwerking met ZND en Maarten is een perfect voorbeeld van het versneld realiseren van dergelijke groeiambities.”

De eerste dashboards zijn operationeel binnen ZND’s centrale management en finance team sinds november en vanaf einde jaar zal dit op schaal gebruikt worden binnen de rest van de organisatie. Maarten Steinfort:“binnen digitale transformaties is het essentieel om kleinschalig te beginnen met een concreet project, fouten te maken en hiervan te leren, en ten slotte langzamerhand successen op te schalen. Bijvoorbeeld: onze BI dashboards zijn eerst getest binnen de lokale finance teams, daarna bij het group management team, en later tot bij de lokale productiechefs, inkoop- en verkoopteams.”

