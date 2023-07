Heilind Electronics Europe, distributeur van bevestigingsmaterialen, interconnect-systemen, elektromechanische producten en sensoren, heeft aangekondigd dat het zijn diensten naar de Benelux-markt uitbreidt.

Als franchisenemer van meer dan 150 toonaangevende fabrikanten in de elektronicasector, staat Heilind Electronics bekend om zijn klantgerichte aanpak en heeft het de eer om de grootste voorraad aan connectorproducten in Noord-Amerika te bezitten.

De Benelux-markt heeft nu makkelijke toegang tot dit omvangrijke productportfolio, waaronder connectoren, relais, schakelaars, thermo-management en stroombeveiligingsproducten, klemmenblokken, draad- en kabelproducten, bedradingsaccessoires, en isolatie- en identificatieproducten. Heilind staat al zeven jaar bekend om zijn uitgebreide voorraad, snelle productbeschikbaarheid, deskundige technische ondersteuning en uitzonderlijke klantenservice. Bij de enquête onder interconnect klanten van Bishop & Associates kwam Heilind als de beste distributeur van connectoren uit de bus.

Heilind heeft een sterke aanwezigheid en bekendheid in de VS, Canada, Mexico, Brazilië, Duitsland, Polen, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Hongarije, Singapore, Hongkong en China, met strategisch geplaatste distributiecentra om snelle toegang tot de voorraad te garanderen waar klanten het nodig hebben. Bovendien heeft

De uitbreiding naar de Benelux zal hun capaciteit om producten snel en efficiënt aan klanten te leveren verder verhogen.

Martin Müller, Business Development Manager van de Benelux bij Heilind Electronics Europe: “Al meer dan 45 jaar zetten we ons onverminderd in voor het bieden van een persoonlijke service en een uitgebreid productassortiment aan onze klanten over de hele wereld. Door onze recente uitbreiding naar de Benelux, streven we ernaar om klanten in deze regio met verhoogde snelheid en efficiëntie te voorzien van onze producten en diensten. Onze toewijding om betrouwbare RFQ’s te bieden, de orderverwerking te stroomlijnen, technische ondersteuning te leveren, toegevoegde waarde diensten te bieden en een efficiënt supply chain management aan te bieden, blijft onveranderd.