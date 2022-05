Heijmans versterkt haar positie als integrale speler op de markt voor de aanleg en instandhouding van energie-infrastructuur met de overname van Dynniq Energy. Dit bedrijf is een specialist in het ontwerpen, bouwen en verbeteren van stroomstations in hoog-, midden- en laagspanning voor netbeheerders en de energieaansluitingen van huishoudens.

De energie-infrastructuur is een van de strategische groeipijlers van Heijmans Infra. Nederland staat voor een grote energietransitie en dat leidt versneld tot de vraag naar het verzwaren van elektriciteitsnetten en aanleg van warmtenetten. Naast energietransport is er vanuit binnenstedelijke gebieden meer vraag naar verzwaring, capaciteit in netuitbreiding en beschikbaarheid van energie. Heijmans is al multidisciplinair actief op gebied van transport en distributie van elektriciteit en staat door de overname van Dynniq Energy nog sterker. De overname van Dynniq Energy – inclusief circa 100 medewerkers, omzet ruim € 30 miljoen – is een logische stap in de strategie om versneld te groeien in deze markt. Door de overname van Dynniq Energy groeit ook het aandeel recurring business van Heijmans.

De financiële details worden niet bekendgemaakt. De overname is nog onderhevig aan goedkeuring door de ACM. Zodra deze goedkeuring verkregen is, wordt de overname effectief. De ondernemingsraden van Dynniq Energy en Heijmans hebben wel al met de voorgenomen overname ingestemd.

Integrale speler

“Met de kennis en kunde van Dynniq Energy versterken we ons als integrale ketenpartner voor netbeheerders”, zegt directievoorzitter Bart Smolders van Heijmans Infra. “In deze groeimarkt zijn we door de overname nog beter gepositioneerd. We vergroten de synergie met Dynniq Energy, waarmee we al nauw samenwerken. Van ontwerp tot bouw en onderhoud, van gebiedsinpassing tot omgevingsmanagement. Gezamenlijk kunnen we qua energie-infrastructuur alles bouwen en beheren tussen bron en gebruiker”, zegt Smolders.

Transitie naar duurzame energie

Heijmans legt al jaren energie-infrastructuur voor de verschillende nutsbedrijven aan. Als specialist op het gebied van hoogwaardige kabelsystemen zorgt Heijmans dat het elektriciteitsnetwerk altijd beschikbaar is. Ook neemt Heijmans de energievraagstukken mee in ontwerp, realisatie en onderhoud en is de energievoorziening een vast onderdeel van gebiedsontwikkeling. Met de transitie naar duurzame energie en het toenemende gebruik van elektrisch vervoer en elektrische apparaten, is het noodzaak dat het energienet in Nederland uitbreidt en moderniseert en hierdoor betrouwbaar blijft.

Dynniq Energy

Met een hoofdkantoor gevestigd in Moordrecht is Dynniq Energy gericht op het verbeteren van energievoorzieningen. Dat betreft zowel distributie van kabels en leidingen naar wijken en huishoudens, als het engineeren en bouwen van stations voor hoogspanningsnetten. Het bedrijf is een erkende speler bij het verbeteren van het elektriciteitsnet om een ​​CO2-arme energie-economie te realiseren. Grote klanten zijn netbeheerders als Liander, Stedin en TenneT. Sinds 2019 is Dynniq Energy B.V. zelfstandig in de Nederlandse energiemarkt.

De onderneming komt voort uit Imtech Traffic & Infra, dat in 2015 is overgenomen door private equity fonds Egeria. “De samenwerking met Heijmans op de energiemarkt heeft een goede basis en vertrouwen gelegd voor de huidige overname”, zegt Mark Wetzels van Egeria. “Als raad van advies zijn we trots op wat het hele Dynniq Energy-team heeft bereikt en we wensen hen een stralende toekomst toe onder de vlag van Heijmans”, zegt Wetzels. “We werkten al succesvol samen en onze culturen passen bij elkaar. Dit is de perfecte stap om onze klanten nog beter te ondersteunen in het behalen van hun strategische doelstellingen”, zegt Maarten van Raaij, CEO van Dynniq Energy.