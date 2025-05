Na een succesvolle pilot in Heerenveen schaalt Heijmans de teelt van vezelhennep dit jaar op naar ruim 23 hectare. De oogst wordt verwerkt tot isolatiemateriaal voor onder andere woningen in het project Thedamaborg (Drenthe).

Heijmans breidt teelt vezelhennep uit naar 23,5 hectare

De uitbreiding van de teelt vindt plaats in samenwerking met GreenInclusive, waarmee Heijmans de samenwerking na de pilot in Heerenveen heeft verlengd. GreenInclusive zorgt voor de teeltbegeleiding van meewerkende agrariërs en begeleidt ook verwerking van de grondstoffen tot biobased isolatiemateriaal. Heijmans gaat deze eindproducten afnemen voor het isoleren van de woningen in het project Thedamaborg in Nietap (Drenthe). Daarvan zal de bouw dit jaar starten.

Vezelhennep

Het gewas groeit snel, is goed voor de bodem, heeft een hoge opbrengst per hectare, tegen een relatief lage input aan water, voeding en arbeid. Daarnaast zijn bestrijdingsmiddelen en kunstmest niet nodig. Kortom, ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt.

Tijdens de groei wordt CO₂ opgeslagen. Daarmee sluit het perfect aan op de duurzaamheidsdoelen van Heijmans. Deze stap is een voorbeeld van hoe Heijmans samen met partners duurzame innovaties vanuit de keten integreert in haar projecten.

Deze samenwerking geldt als blauwdruk voor toekomstige duurzame initiatieven, passend binnen de strategie ‘Samen naar 2030’.

Koninklijke Heijmans is een toonaangevende Nederlandse beursgenoteerde onderneming met activiteiten in Wonen, Werken en Verbinden: van projectontwikkeling, bouw, technische services tot aan infrastructuur. In 1923 startte Jan Heijmans het bedrijf als stratenmaker. In honderd jaar tijd is Heijmans uitgegroeid tot een gebiedsontwikkelaar, technische servicedienstverlener en bouwbedrijf met meer dan 5.500 medewerkers. Heijmans werkt elke dag aan complexe bouwopgaven en maatschappelijke uitdagingen die impact hebben op de toekomst van Nederland. Als duurzame aanvoerder zet Heijmans daarin een stap vooruit door zich in te zetten voor de gezonde leefomgeving. Zodat mensen fijn kunnen leven en we rekening houden met dier en natuur.