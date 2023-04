HeatTransformers, een toonaangevend bedrijf in de versnelling van warmtepompinstallaties, kondigt vandaag de afronding van de serie A-financieringsronde van € 15 mln aan. Het traject werd geleid door Energy Impact Partners (‘EIP’), een globale investeringsfirma die de overgang naar een duurzame toekomst ondersteunt, samen met bestaande investeerders Fair Capital Partners en InnovationQuarter. De investeringsronde stelt HeatTransformers in staat zijn positie in Nederland als marktleider te versterken, activiteiten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te starten en het team verder uit te breiden.

Energy Impact Partners leidt de investeringsronde en ziet ongekende marktkansen vanwege Europese energiecrisis en gunstig beleidsklimaat

Nu overheden streven naar een betaalbare, duurzame en betrouwbare energievoorziening voor woningen, is er in Europa een veelvoud aan initiatieven om de installatie van warmtepompen te stimuleren. HeatTransformers gaat de traditionele uitdagingen op het gebied van warmtepompinstallatie aan met een tweezijdig digitaal platform. Dit platform verbindt een uitgebreid netwerk van warmtepomp fabrikanten en -installateurs met consumenten, om aan de stijgende vraag te voldoen. Verder stelt dit platform de markt in staat om het aanzienlijke potentieel te bereiken. Het model van HeatTransformers heeft wereldwijde energiebedrijven, warmtepomp fabrikanten en – installateurs, waaronder Engie, Bosch, BDR Thermea Group en tientallen lokale en nationale installateurs, als toegewijde partners aangetrokken.

“Sinds onze oprichting in 2018 hebben we een overweldigende groei gezien in de belangstelling voor warmtepompen. Warmtepompen zijn de sleutel tot het kostenefficiënt verduurzamen van warmte in onze woningen”, aldus Stijn Otten, mede-oprichter en directeur van HeatTransformers. “HeatTransformers heeft een laser focus op warmtepompen. Wij zijn een one-stop-shop voor de verkoop en installatie van warmtepompen van verschillende merken in Europa. We zijn verheugd met de investering van de invloedrijkeinvesteerders van Energy Impact Partners. Hiermee wordt een cruciale bijdrage geleverd aan onze missie om het gebruik van warmtepompen in heel Europa uit te breiden, de dure en milieuschadelijke afhankelijkheid van gas drastisch te verminderen en Europa gasvrijer te maken”.

Het platform van HeatTransformers ondersteunt consumenten in het volledige traject van warmtepompen; van online technisch advies, tot installatie en service na installatie, inclusief onderhoud, online monitoring en optimalisatie van alle warmtepompen. Deze digitale aanpak wordt ondersteund door HeatTransformers’ toegewijde team van specialisten, onder andere bestaande uit warmtepomp installateurs, alsook een opleidingstraject dat is ontworpen om de vaardigheden van installatiepartners verder te vergroten. De investering van EIP zal HeatTransformers helpen om verder op te schalen en de installatie van warmtepompen op de Europese markt te versnellen.

De Europese warmtepompmarkt staat op een kantelpunt. De gascrisis, stijgende rekeningen voor consumenten en een gunstig beleidsklimaat in de Europese landen bieden enorme kansen voor groei.

Vorig jaar steeg de verkoop van warmtepompen in Europa met bijna 38%, waardoor ongeveer 4 miljard m³ aardgas werd vervangen en ongeveer 8 Mt aan CO2-uitstoot werd vermeden. De productie van warmtepompen is in toenemende mate opgeschaald om aan de stijgende vraag te voldoen.

“De ongekende vraag naar warmtepompen in Europa is goed nieuws voor de energietransitie, de leveringszekerheid en de consument”, aldus Matthias Dill, CEO van Energy Impact Partners Europe. “Aangezien Nederland leidend is in Europa voor de markt van warmtepompen en HeatTransformers in Nederland marktleider is, speelt het bedrijf de perfecte rol in de verduurzaming van warmte op het hele continent. We kijken ernaar uit om samen te werken en deze transformatie te versnellen”.

Door de investering van EIP krijgt HeatTransformers de kans om samen te werken met het netwerk van EIP dat bestaat uit meer dan 60 strategische partners, die zich richten op de ontwikkeling van technologieën die de wereldwijde vermindering van CO2-uitstoot versnellen. Het model van EIP stimuleert het delen van inzichten, het investeren in innovatieve en transformerende bedrijven en het versterken van de groei van ondernemers door middel van bewuste en consistente samenwerking tussen alle partners.