Wie bij vending denkt aan blikjes fris en repen met maandenlange houdbaarheid, komt bij Healthy Fridge bedrogen uit. De Nederlandse scale-up bouwt aan een landelijk netwerk van slimme koelkasten met ultraverse maaltijden, en doet dat met een benadering die opvallend veel wegheeft van industriële systeemarchitectuur. Achter de ogenschijnlijk simpele gebruikerservaring – tikken op een scherm, contactloos betalen, maaltijd uitnemen – schuilt een keten waarin productie, data en logistiek strak op elkaar zijn afgestemd.

Chapeau: Producten van restaurantkwaliteit

Healthy Fridge werkt veel samen met cateraars en wordt vaak ingezet als aanvulling op bestaande catering. ‘Veel bedrijfsrestaurants sluiten om 15.00 uur, maar medewerkers werken door. De fridge fungeert dan als verlengstuk van het bestaande aanbod’, legt oprichter René Bink van Healthy Fridge uit. ‘Daarnaast zien cateraars het systeem als flexibele schil: bij rustige momenten kan de inzet van personeel worden verlaagd, terwijl de 24/7 beschikbaarheid gewaarborgd blijft. Ook zien we in de praktijk dat steeds meer bedrijven hun medewerkers een goede werkplek willen bieden met 24/7 gezonde opties. Daar spelen wij op in. Wij willen kampioen zijn op vers. Onze fridges staan al in 40 procent van alle ziekenhuizen in Nederland, maar ook bij steeds meer grote bedrijven en overheidsinstellingen.’

Rendement en schaalbaarheid

Bink begon zijn loopbaan bij Unilever, waar hij onder meer werkte in business development. Daarna was hij betrokken bij meerdere start-ups in de foodsector, waaronder Crisp. ‘Ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen, maar uiteindelijk moet het qua cijfers kloppen en geld opleveren’, zegt hij. ‘Je moet reëel blijven. Niemand investeert in iets wat pas over vijf jaar iets oplevert.’ Die nuchtere blik op rendement en schaalbaarheid klinkt door in de opbouw van Healthy Fridge. Het concept – 24/7 vers eten op de werkvloer – is op zichzelf niet revolutionair. Wat het bedrijf onderscheidt, is de manier waarop het de uitvoering heeft geïndustrialiseerd. ‘Ons concept is bij uitstek schaalbaar’, aldus Bink. ‘Maar alleen als je de onderliggende operatie goed inricht. Vooral distributie is een dominante factor in ons bedrijf.’

Cruciale bouwstenen

Met een recente investeringsronde van 1 miljoen euro, geleid door bestaande aandeelhouders Value Factory Ventures en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), zet Healthy Fridge in op verdere opschaling. De ambitie: doorgroeien naar een landelijk netwerk van circa 1.500 fridges. De oprichter benoemt drie cruciale bouwstenen voor de groei van Healthy Fridge: ‘De eerste is de kwaliteit van ons assortiment. Die moet op restaurantniveau zijn. De tweede cruciale bouwsteen is nauwkeurige data, zodat we kunnen voorspellen wat elke kast in de komende 24-48 uur nodig heeft. Daarnaast moet onze logistieke infrastructuur kloppen, zodat we elke dag de automaten van Maastricht tot Leeuwarden met de juiste producten kunnen aanvullen.’

In eerste instantie kocht Healthy Fridge veel producten in bij bestaande foodserviceleveranciers. ‘Al snel bleek dat dit voor ons niet voldoende onderscheidend was’, aldus Bink. ‘We wilden niet vervallen in het typische tankstationbroodje, maar producten van restaurantkwaliteit bieden. Daarom hebben we ervoor gekozen om een eigen productiebedrijf op te zetten.’

Dat is volgens hem ook een strategische keuze die verder gaat dan smaakbeleving. ‘Door de productie in eigen hand te nemen, hebben we zelf controle over receptuur en kwaliteit. Verder kunnen we zo ook de doorlooptijden verkorten en de Tenminste Houdbaar Tot (THT)-datums beter beheren. Ook krijgen we zo direct inzicht in verkoopdata en productontwikkeling en wordt het ook makkelijker om te gaan variëren in de assortimentkeuze.’

‘Ons concept is bij uitstek schaalbaar. Maar alleen als je de onderliggende operatie goed inricht’

De productie is bovendien niet uitsluitend gericht op de koelkasten. Een deel van het volume gaat rechtstreeks naar ziekenhuizen (bijvoorbeeld voor nachtdiensten), bedrijfsrestaurants en vergaderlunches. Dat verhoogt de bezettingsgraad van productiecapaciteit.

Healthy Fridge biedt producten op restaurantniveau

Realtime verkoopdata

Omdat Healthy Fridge werkt met verse producten met kortlopende THT’s, heeft het bedrijf aparte software ontwikkeld. ‘De traditionele software in vendingland is gemaakt voor langlopende THT’s en oneindige beschikbaarheid. Wij werken met wisselende beschikbaarheid en met producten die soms tot op het uur vers worden gemonitord. Elke koelkast is voor ons een datapunt. Realtime verkoopdata worden gecombineerd met historische verkooppatronen, locatie-specifieke dynamiek, dag- en tijdsprofielen en houdbaarheidsinformatie per product. Elk verkooppunt heeft ook zijn eigen dynamiek. Op basis daarvan voorspelt het systeem wat een specifieke koelkast in de komende 24–48 uur nodig heeft. Die voorspelling stuurt niet alleen de logistiek aan, maar ook de gebruikersinterface. Dat algoritme stuurt ook het scherm aan’, legt Bink uit. ‘Welke prijzen en promoties je krijgt, wordt bepaald door de voorspelling – of we richting uitverkoop gaan of niet. De koelkast is dus geen statisch verkooppunt, maar ook onderdeel van een datagedreven netwerk. Voorraad, prijsstelling, THT en replenishment zijn dynamisch gekoppeld.’

Een derde kritisch onderdeel in de bedrijfsvoering van Healthy Fridge is de distributie. Dat geldt zeker voor verse producten met een korte omloopsnelheid. ‘Van Maastricht tot Leeuwarden moeten we elke dag kunnen leveren, 52 weken per jaar’, aldus Bink. ‘Daarom hebben we door het land heen verschillende hubs opgezet. Ook bedrijven als Picnic, McDonalds en Starbucks hebben hun logistiek zo georganiseerd. Vanuit onze productielocatie worden producten ’s nachts naar regionale hubs gebracht. Vanuit die hubs vertrekken lokale routes die de fridges aanvullen – met als doel om voor de late ochtend alles te leveren.’

Waar traditionele vendingkasten een laag risico hebben op bederf, is dit met verse producten wel een bedreiging voor het verdienmodel. ‘Als wij het niet goed doen, hebben we veel verspilling en klopt onze businesscase niet meer’, aldus Bink. ‘Onze koelkasten moeten altijd werken, het favoriete product van onze klanten moet altijd aanwezig zijn en de producten moeten lekker zijn. Forecasting en een optimaal assortiment zijn daarom kernonderdelen van onze bedrijfsvoering.

Healthy Fridge groeit gestaag. Het bedrijf staat inmiddels op meer dan 100 A-locaties en heeft dekking in circa 40 procent van de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal geïnstalleerde fridges groeide in 2025 met 24 procent. Toch kiest Bink bewust voor gefaseerde opschaling. ‘Dat vraagt niet alleen kapitaal, maar ook om groei van de organisatie. Het team telt circa 25 medewerkers, verdeeld over productie, operatie, logistiek en tech. We verhogen het tempo geleidelijk van vijf naar tien naar 25 fridges per maand. De grootste uitdaging? Niet alleen groei, maar het beheersen van complexiteit van de operatie.’

Naamsbekendheid

Het bedrijf test ook regelmatig actief nieuwe markten. ‘In eerste instantie werken we altijd met een testperiode van drie maanden’, aldus Bink. ‘Daarna besluiten we in overleg met de klant of de fridge blijft staan. De eerste fridge hebben we destijds geplaatst bij de provincie Utrecht. Daar stond gewoon een wachtrij voor. Er valt ook nog veel te winnen voor ons op het gebied van naamsbekendheid. Op veel plekken worden we nog altijd als een nieuw bedrijf beschouwd, terwijl wij toch al op meer dan honderd A-locaties staan. We merken op middelbare scholen dat gezonde producten daar soms botsen met prijsgevoelige consumptiegewoonten. Onze verse producten moeten dan concurreren met het frikandelbroodje van 1,59 euro. Dat is weleens lastig, terwijl op veel hogescholen en universiteiten de fridges het wel goed doen.’

Hij geeft aan dat Healthy Fridge zich vooral wil richten op de Nederlandse markt. ‘Gemak is een dominante factor in consumentengedrag en dat mag ook iets kosten. Wij zijn in Nederland een van de weinige partijen die op deze manier bezig zijn met fresh vending. Internationaal zijn er wel meer succesvolle voorbeelden, zoals in Zwitserland, Singapore, China, Japan en de Verenigde Staten. Wij zijn met Healthy Fridge klaar om de volgende stap te zetten.’