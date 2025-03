Het Health Valley Event op donderdag 13 maart 2025 in De Vasim Nijmegen is hét meest vooruitstrevende zorginnovatie event van Nederland en tevens dé ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezighoudt met innovaties, business en wetenschap in de Life Sciences & Health sector.

Kennisinstellingen, zorginstellingen, ondernemers en overheden; iedereen heeft met de transitie in de zorg te maken en we dragen allen ons steentje bij. Op het Health Valley Event gaan we samen in gesprek over toekomstbestendige zorg en de technologische innovaties die hieraan bijdragen.

We praten je bij over de laatste trends en ontwikkelingen, inspireren je met mooie voorbeelden en bieden je unieke netwerkkansen om met elkaar invulling te geven aan de transitie richting toekomstbestendige zorg!

Raak geïnspireerd door geweldige keynote sprekers!

We zijn verheugd om een geweldige eerste line-up van keynote sprekers en gasten aan te kondigen voor het HVE 2025, met als thema Transition in Healthcare. Je krijgt de kans om je te laten inspireren door de meest vooraanstaande experts in zorginnovatie en technologie. Onze charismatische dagvoorzitter Dolf Jansen leidt ons met zijn kenmerkende humor en scherpe blik door de dag. Verwacht een dynamische dag waarin Dolf je niet alleen informeert, maar je ook laat lachen en aanzet tot nadenken. We houden een intermezzo met Maria Koijck over circulariteit in de zorg. Zij won de Guiltless Plastic Prize met haar film over het afval van haar borstkankeroperatie. Precies een jaar na de benoeming van Otwin van Dijk als Voorzitter RvB van Slingeland Ziekenhuis neemt hij ons mee in de lessons learned. Zijn kijk op de zorg en in het bijzonder op inclusiviteit van zorg zal voor verrassende nieuwe inzichten zorgen. Ook staan de genomineerden van de 10e Nationale Zorginnovatieprijs op het podium. Laat je verrassen en inspireren door 8 ondernemers die de komende jaren bij gaan dragen aan Transition in Healthcare.

