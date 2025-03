Bij de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards van Link Magazine eind vorig jaar nomineerde klant Malvern Panalytical uit Almelo zijn supplier Masévon Group in de categorie Best Knowledge Supplier. Andersom nomineerde Masévon Malvern Panalytical in de categorie Best Customer. En uniek in de DISCA-geschiedenis: beide bedrijven drongen door tot de top vijf in hun categorie. Het is tekenend voor de hechte relaties die Malvern Panalytical bouwt met zijn toeleveranciers.

Malvern Panalytical is gespecialiseerd in apparatuur voor de chemische, fysische en structurele analyse van een scala aan materialen, van proteïnen en polymeren tot metalen en bouwmaterialen. Het bedrijf telt wereldwijd een kleine 3.000 medewerkers en heeft r&d- en productiefaciliteiten in Europa, Noord-Amerika en China. Hans Wirds, global procurement director, begon elf jaar geleden in Almelo. ‘Wat mij aanspreekt, is dat we in een internationale, hightech omgeving zitten en uiterst geavanceerde eigen producten ontwikkelen en verkopen. Panalytical was vroeger Philips Analytical. Om ons heen zitten veel meer oud-Philipsbedrijven waaronder Benchmark en VDL ETG.’

In 2002 verkocht Philips zijn onderdeel Panalytical aan Spectris. Deze wereldwijde investeerder focust op precisiemeting in twee divisies: Spectris Dynamics (met daarin HBK, jaaromzet 543 miljoen Britse ponden (2023)) en Spectris Scientific (met daarin Servomex, Partical Measuring Systems en Malvern Panalytical, jaaromzet 704 miljoen Britse ponden (2023)). Malvern Instruments uit het Britse Malvern (ten zuidwesten van Birmingham) behoorde ook al langer tot de Spectris-organisatie en Spectris besloot Malvern en Panalytical in 2017 samen te voegen.

Alles bij Malvern Panalytical heeft te maken met materiaalanalyse op het gebied van compositie en kristalstructuren. Wirds: ‘Beide bedrijven bezochten veelal dezelfde klanten. Dan is het slim om samen op te trekken en zo de juiste snaar te raken bij klanten. Afgelopen jaar hebben we als Malvern Panalytical nog twee grote acquisities kunnen doen: Micromeritics in Atlanta en SciAps in Boston. Dat brengt het aantal medewerkers op zo’n 2.400 wereldwijd.’

Wat heeft die samenvoeging teweeggebracht?

‘Een enorme transformatie. Met als een van de grootste veranderingen dat we van het denken in regio’s naar een sectorbenadering zijn gegaan. Dat brengt veel in een stroomversnelling. Een van onze grootste markten, primary materials, wordt nu wereldwijd als sector aangestuurd. Andere sectoren zijn de academische wereld, en food en pharma. Ook wat betreft onze totale inkopen konden we twee partijen bij elkaar brengen. We hebben nu een veel grotere hefboom naar onze leveranciers, een grotere stoel aan tafel. Tegelijkertijd konden we ons leveranciersbestand consolideren en de overlap eruit halen.’

Wat betekent dat in de praktijk voor jullie inkopen?

‘Wereldwijd hebben we ons totale leveranciersportfolio opgeknipt in categorieën. Plaatwerk, draaidelen, freesdelen, elektronica, bekabeling, noem maar op. Op elk van die categorieën zit nu een global category buyer, die kijkt welke synergie er tussen alle onderdelen van Malvern Panalytical te behalen is. Iemand heeft een nieuwe leverancier nodig: hebben we die al in onze groep zitten? Die consolidatie betekent soms ook een exit van suppliers.

‘We zijn sterk afhankelijk van hoe goed toeleverende partijen zijn’

Dat heeft eveneens te maken met onze grote duurzaamheidsambities. Spectris wil in 2030 CO 2 -neutraal zijn voor scope 1 en 2. Voor scope 3 geldt dat in 2040. Hiervoor werken we actief samen met EcoVadis, die wereldwijd organisaties en toeleverketens beoordeelt op hun duurzaamheid. Klanten willen dat Malvern Panalytical eveneens EcoVadis-gecertificeerd is, hetgeen het geval is. In onze supplychain is 75 procent van onze totale inkopen nu afgedekt met leveranciers die gecertificeerd zijn. Soms nemen we afscheid van leveranciers die niet mee willen of kunnen met onze duurzaamheidseisen. Dat is wennen, voor de eigen organisatie én voor de suppliers. Laatst zei een toeleverancier: “Ik heb dat EcoVadis-certificaat niet nodig, er liggen hier toch al zonnepanelen op het dak en we hebben ledlampen.” Heel goed, maar voor ons gaat duurzaamheid veel verder dan dat.’

Werken de global category inkopers van Malvern Panalytical in Almelo?

‘Nee, ze zitten verdeeld over de wereld. In totaal hebben we nu elf productielocaties, met de grootste in Malvern en Almelo. Daar zitten ook automatisch de grootste inkoopgroepen. En uit alle strategische inkopers zijn de global leads geselecteerd. Die hebben tot nog toe een dubbele pet op: ze houden zich bezig met de inkoop voor hun locatie én voor een specifieke wereldwijde categorie. We staan op een kantelpunt: qua organisatieomvang zijn we groot genoeg om separate functies voor die global leads te creëren. Het besluit daarvoor moeten we nog nemen.

Ondertussen zitten we toch nog steeds met zo’n 3.000 leveranciers wereldwijd. Ongeveer 90 procent van onze inkopen zetten we weg bij 10 procent van onze suppliers: een aantal volwassen productgroepen zit stevig ingepland bij grote leveranciers. Maar daarnaast is er een enorm lange staart van relatief kleine toeleveranciers. We opereren in de high mix, low volume-wereld: de variëteit aan producten is groot.

Hier en daar gaat het om zeer specifieke technologie, wat ons afhankelijk maakt van één partij, op een niveau dat eigenlijk niet meer wenselijk is. Op een gegeven moment gaan we kijken: kunnen we een tweede leverancier ervan vinden? Of gaan we wellicht om die technologie heen werken, zodat de afhankelijkheid minder groot wordt? Voorop staat dat we het niet zelf gaan doen. Onze verticale integratie beperken we tot een minimum. Wij zijn een assembly and test-bedrijf.’

Hoe zijn de taken verdeeld tussen Malvern en Almelo?

‘Voor de samenvoeging zag je een duidelijk verschil in onze systemen qua technologie, en dat is er nog steeds. De kennis en kunde voor bijvoorbeeld laserdiffractietechnologie zit bij de locatie Malvern, Almelo focust van oudsher op röntgendiffractietechnologie (XRD en XRF). Ik verwacht ook niet dat we op korte termijn in Almelo bijvoorbeeld laserdiffractiesystemen gaan ontwikkelen of dat ze in Malvern met röntgenstraling aan de slag gaan. Hiervoor verschillen de technologieën te veel. Wel werken we veel samen en delen we kennis.

We hebben de afgelopen drie jaar ook veel geld en tijd geïnvesteerd in het harmoniseren van onze bedrijfsprocessen en IT-systemen. Dit voorjaar zijn we binnen de groep live gegaan met een en hetzelfde ERP-pakket: SAP S4/Ariba. Als het gaat om inkoop en factuurafhandeling kunnen we zo makkelijker samenwerken.’

Hebben jullie veel strategische ontwikkelpartners?

‘Zeker, systeemintegrator Masévon uit Hardenberg is daar een voorbeeld van. Naast built-to-print-werk doen ze ook ontwikkeling van bepaalde nieuwe samenstellingen met ons samen. Ze hebben veel maakkennis en -kunde: dat versoepelt de overdracht van ontwerp en ontwikkeling naar de uiteindelijke productie. In het verleden hebben we soms vervelende ervaringen gehad met slimme prototypebouwers: die leken goed in het begin, maar in de maakfase liepen zaken compleet spaak. Dan kun je weer opnieuw beginnen, of je moet een suboptimale oplossing accepteren.’

Dat soort samenwerking met Masévon koester je

‘Absoluut, daarom hebben we ze ook genomineerd voor de afgelopen DISCA-uitreiking van Link Magazine. Wij zijn ook niet een partij die continu switcht omdat het ergens anders net iets goedkoper is. Kosten zijn zonder meer belangrijk. Maar bovenal zoeken we langjarige samenwerking met toeleveranciers. We zijn sterk afhankelijk van hoe goed toeleverende partijen zijn: is wat wij bedenken maakbaar, wat zien zij als actuele trends en innovaties? Er is veel onderling overleg.

Met Masévon is die samenwerking sinds een paar jaar steeds hechter geworden. Ze leverden indirect al aan ons via system supplier Frencken uit Eindhoven. We waren bezig met de ontwikkeling van ons nieuwe Revontium-systeem (een compacte röntgenfluorescentiespectrometer, red.). Masévon schreef in op onze tender om mee te ontwikkelen, en eindigde bovenaan. Ook uit commercieel oogpunt en voor onze risicospreiding is het beter om verder te kijken dan de vaste rij first tiers.

Overigens heeft onze keuze niets met de fysieke afstand te maken – Masévon doet nu bijvoorbeeld ook zaken met ons Zwitserse life science-onderdeel Creoptix, weer wat verder van huis. Al heeft nabijheid wel voordelen in een ontwikkeltraject natuurlijk. En het is goed vanuit de duurzaamheidsgedachte: het verslepen van spullen over de hele aardbol is niet heel aantrekkelijk.’

Betekenen die nauwe banden ook dat suppliers rechtstreeks in jullie systemen kunnen werken?

‘Nee, ze kunnen niet in onze digitale systemen om te co-engineeren, ze hebben geen toegang tot onze CAD-omgeving. Onze digital security neemt alleen maar verder toe. Andersom kunnen wij onze producten die bij klanten staan wel steeds vaker op afstand uitlezen, dat scheelt tijd en geld, en het is duurzaam. We bereiden al onze productsystemen voor op remote diagnostics: de klant wil dat, wij willen dat, het is een prettige, goede manier om klanten meer service te verlenen en aan ons te binden.’

Wat houd je extra bezig in dit nieuwe jaar?

‘Recentelijk heeft Spectris een winstwaarschuwing afgegeven met het oog op de economische tegenwind. We hebben klanten in de automotive en batterijtechnologie, sectoren die het niet echt lekker doen. Tijdens de coronacrisis hebben we veel analysesystemen in de medische wereld verkocht, dat is afgenomen. De semicon gaat minder. Hoewel het zeker niet allemaal kommer en kwel is, het gaat nog steeds heel goed met Malvern Panalytical, is extra aandacht geboden.

Wat me vooral zorgen baart, is de geopolitieke situatie. Wereldwijd inkopen is meer dan ooit het begrijpen en beheersen van risico’s, daar zijn we dag in, dag uit mee bezig. Het is een en al dynamiek: wat vandaag werkt, kan morgen anders zijn. Neem China: voorheen dachten we dat China ooit simpelweg te duur zou worden om in te kopen. Maar zo eenvoudig ligt het allang niet meer. Op veel vlakken zijn ze nog steeds interessant, Chinese partijen zijn ook erg goed in innovatie en technologie. Het sluit goed aan bij wat we nodig hebben. De politieke situatie maakt het echter onzekerder dan ooit. Dan kun je zeggen: we halen productie terug uit China en brengen die onder in Europa. Maar in veel gevallen is er onvoldoende capaciteit. En dan zijn er nog de oorlog in Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten, de herverkiezing van Trump en ga zo maar door. We moeten snel kunnen inspelen op al deze ontwikkelingen.’

