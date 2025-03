Per 1 april 2025 is Hans Schoonen benoemd tot Algemeen Directeur van Noviotech Campus. Met zijn uitgebreide ervaring op het gebied van bedrijfsleven, innovatie en publiek-private samenwerking, wordt Hans gezien als de ideale persoon om de volgende fase van de campusontwikkeling te stimuleren. Het Bestuur van de Stichting Ontwikkeling Noviotech Campus heeft het volledige vertrouwen dat Hans met zijn profiel de volgende fase van de ontwikkeling van de campus op een succesvolle manier zal aanjagen.

Hans brengt een verbindende aanpak mee, met een scherp oog voor de kansen binnen de semicon-, chip- en healthsector. Hij zal verder bouwen aan de ontwikkeling en profilering van Noviotech Campus als dé hotspot voor innovatie in High Tech & Health.

Hans Schoonen volgt Wald Been op, die de afgelopen twee jaar als interim directeur met veel toewijding en daadkracht sturing heeft gegeven aan de organisatie. Onder zijn leiding is een stevige basis gelegd voor verdere groei, met duidelijke focus, een stabiel team en versterkte verbinding met partners in de regio. We zijn Wald zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage aan deze belangrijke transitiefase.

Met de komst van Hans Schoonen zetten we de volgende stap in de positionering van Noviotech Campus als toonaangevende innovatiecampus, zowel in Nederland als internationaal. We kijken uit naar de samenwerking met Hans en de ontwikkelingen die we de komende jaren samen met onze partners op de campus zullen realiseren.