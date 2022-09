De Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. (Neways) maakt vandaag de voorgenomen benoeming bekend van Hans Büthker als nieuwe Chief Executive Officer (CEO) en lid van de Raad van Bestuur van Neways per 1 oktober 2022 om Neways door haar volgende groeifasen te leiden. De heer Büthker, die al sinds 2020 deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen van Neways, heeft een sterk track-record in uitvoerende leidinggevende posities, onder andere door zijn CEO-functies bij Fokker en GKN Aerospace. De heer Büthker volgt Eric Stodel op, die per 1 oktober 2022 terugtreedt als CEO.

In de afgelopen 25 jaar heeft de heer Büthker een schat aan ervaring opgedaan in het leiden en laten groeien van internationale hightech organisaties. Naast zijn eerdere functies als CEO bij Fokker (2013-2017) en GKN Aerospace (2017-2021), was hij ook Chief Operating Officer bij Fokker en Chief Procurement Officer bij Stork. De heer Büthker brengt ook een sterk netwerk in het technologie ecosysteem mee, onder andere door posities in de Board van High-Tech Materials en het Dutch Deeptech Fund.

De heer Henk Scheepers, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zei: “De Raad van Commissarissen is zeer verheugd met de voorgenomen benoeming van de heer Büthker als CEO en lid van de Raad van Bestuur. Zijn sterke leiderschapservaring en eerdere betrokkenheid als commissaris van Neways plaatsen hem in een goede positie om Neways door haar volgende groeifasen te leiden.

Verder zei de heer Scheepers: “Wij zijn Eric Stodel zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zijn rol als CEO en lid van de Raad van Bestuur de afgelopen jaren heeft vervuld. Hij heeft Neways geherpositioneerd om in toenemende mate als innovatiepartner voor haar klanten op te treden en heeft de onderneming zo ingericht dat zij kan profiteren van belangrijke technologische en duurzaamheidsgroeitrends.”

Eric Stodel, CEO, zegt: “Ik kijk terug op drie enerverende jaren waarin we een bedrijfsbreed transformatieprogramma hebben gelanceerd, de transactie met Infestos succesvol hebben afgerond en Neways hebben geherpositioneerd als een technologische innovator van slimme mobiliteit, connectiviteit en halfgeleideroplossingen.”

Aandeelhouders zullen over de voorgenomen benoeming worden geïnformeerd tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die binnenkort zal worden belegd.