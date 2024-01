Hans Büthker werkte jarenlang in de ruimtevaartindustrie bij bedrijven als Fokker en GKN Aerospace, maakte vervolgens een kort uitstapje naar de consultancy- en financieringswereld, en trad toe tot de raad van commissarissen van Neways in Son, vooraanstaand ontwikkelaar en producent van hightech elektronica. Nu is hij er ceo. ‘Ik voelde me nog te jong om alleen maar commissariaten te doen’, zegt Büthker. ‘De businessmodellen uit de aerospace en elektronica zijn best vergelijkbaar. Neways wil een innovatieve partner zijn in de hightech supplychain; daarom hebben we ook vijfhonderd engineers in dienst. We zetten voor onze klanten continu innovaties om in maakbare producten, design to build. Neways is een ontwikkel- én maakpartner op wereldschaal, er zijn niet heel veel bedrijven die dat doen in de range van low volume, high mix.’

De complexiteit in de keten is fors toegenomen, niet in het minst door de componentenschaarste van afgelopen jaren, stelt Büthker. ‘Terwijl we soms drie-, vierduizend componenten op een printplaat plaatsen. We werken met allerlei partijen om misgrijpen te voorkomen. Als er één componentje niet is, kunnen we niet leveren.’

De drie gebieden waarop Neways focust met zijn oplossingen – slimme mobiliteit, semicon en connectiviteit in de industrie – maken stuk voor stuk een sterke groei door. ‘Kijk alleen al wat er rondom slimme mobiliteit gebeurt. Het ontwikkelt zich in zo’n hoog tempo. Wat dat betekent voor een bedrijf als het onze, is gigantisch. Dat gaat van laadpalen en -kabels tot bijvoorbeeld omvormers in auto’s. Onze marktgebieden zijn aan het veranderen en overal zie je de vraag naar elektronica bijna exponentieel toenemen. Er zijn ontelbare kansen. Je kunt niks aanraken of er zit elektronica of mechatronica in.’

Neways is sinds jaar en dag groot toeleverancier aan bijvoorbeeld ASML. ‘Het businessmodel dat we voor ASML hebben, met een nauwe onderlinge klant-leverancierrelatie, passen we op heel veel oem’ers toe. Wij zijn steeds op zoek naar klanten die innoveren, een bepaald volume hebben en willen groeien. Daar spelen we intensief op in, met zowel onze ontwikkeling als industrialisatie.’

Büthkers blik beperkt zich niet tot het eigen bedrijf en de eigen supplychain. ‘Ik denk altijd mee over de BV Nederland, en waar we ons geld op moeten inzetten. Het is van levensbelang dat we als land de juiste keuzes maken.’ Hij is sterk betrokken bij de topsectoren in Nederland en het nationale technologiebeleid. ‘Het begint voor Nederland met innovaties op gebieden zoals hightech equipment, advanced materials, imaging, de fotonica en zelfdenkende moleculaire systemen. We hebben afgelopen jaren enorm veel meters gemaakt om een nationale technologiestrategie te bepalen.’ Met de komst van het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet miljarden in projecten die zorgen voor duurzaam verdienvermogen van Nederland. ‘De ingeslagen richting moeten we echt stevig vasthouden komende jaren. Laten we vooral niet gaan afwijken. Het Nationaal Groeifonds met zijn vijf miljard euro mag geen handig grijpfonds worden voor compleet andere zaken.’

Het gaat binnen de Nationale Technologiestrategie-agenda stuk voor stuk om investeringen en ontwikkelingen die met grote maatschappelijke uitdagingen te maken hebben. Er is uitvoerig onderzoek gedaan welke technologieën dat moeten zijn, door allerlei partijen, waaronder TNO. ‘Het heeft met onze kerntechnologieën en ons verdienvermogen te maken. Het baart mij echt ernstig zorgen dat we er na een paar jaar net zo makkelijk weer mee kunnen gaan stoppen. We moeten dit minstens een jaar of tien vast weten te houden. Het concurrentievermogen, niet alleen van Nederland, maar ook van Europa, staat onder druk. En het gaat niet om puur innoveren, maar ook om het kunnen maken, liefst op wereldschaal. Daar moeten we met zijn allen prat voor gaan staan.’ (LH)