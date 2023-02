In een snel veranderende wereld veranderen industriële bedrijven mee. Komen ze met hightech oplossingen en innovaties, passen ze zich aan. En geven ze samen antwoord op de globale uitdagingen vandaag de dag, gericht op digitalisering en verdere verduurzaming. Noem het dan ook een industriële transformatie, die steeds meer bedrijven doormaken. En die staat centraal tijdens de Hannover Messe, met als thema ‘Industrial Transformation – Making the Difference’.

’s Werelds grootste industriebeurs vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 21 april. Naar verwachting komen er een kleine 100.000 bezoekers naar de beurshallen, terwijl nog eens zo’n 15.000 personen digitaal deelnemen. Samen maken ze kennis met de laatste innovaties van ruim 2.500 exposanten, waaronder meer dan 150 start-ups.

Traditiegetrouw hebben ook Nederlandse bedrijven een gezamenlijke stand op de beurs. Waren het er vorig jaar nog zo’n veertig (de eerste beurs post-corona had nog een bescheiden opzet), dit jaar stopt de teller naar verwachting rond de honderd. Een deel daarvan is te vinden in het Nederlands Paviljoen. Dat staat in hal 8, en is een initiatief van onder meer de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, FME, Koninklijke Metaalunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Er is met ‘industriële transformatie’ bewust gekozen voor een breed thema. ‘Want dan gaat er veel kruisbestuiving plaatsvinden’, zegt Victor Koppelaar, managing director van Global Fairs, dat in de Benelux onder andere de Hannover Messe vertegenwoordigt. ‘Zo is er tijdens de beurs veel aandacht voor vraagstukken rondom energie, waaronder de laatste ontwikkelingen op het vlak van waterstof en opslag. Ook circulariteit krijgt ruim baan, bijvoorbeeld met antwoorden op de vraag hoe bedrijven dit thema verder kunnen integreren in het engineeringproces. Daarnaast komt IT straks veelvuldig aan bod. Hoewel dat onderwerp voorheen meer op zichzelf stond, komt het inmiddels in industriële toepassingen op allerlei vlakken terug.’

Bundel al die thema’s in onder meer presentaties, keynotes, conferenties en paneldiscussies, en bezoekers krijgen tijdens de beurs concreter zicht op wat speelt binnen hun eigen werkveld. Koppelaar: ‘Stel, je staat voor een tweesprong: je bestaande afzetmarkt behouden, óf op zoek gaan naar nieuwe markten. Waar sta je dan nu als bedrijf, en welke kansen liggen er? Voor wie daar een duidelijker antwoord op wil, is Hannover in april de plék om de groeipotentie in andere branches te ontdekken.’ Het volledige programma, het laatste nieuws en tickets