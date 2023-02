De HANNOVER MESSE, ‘s werelds toonaangevende beurs voor industriële technologie, vindt plaats van 17 tot en met 21 april 2023 in het Hannover Exhibition Center in Hannover, Duitsland. Onder het hoofdthema “Industrial Transformation – Making the Difference” laten exposanten zien hoe digitalisering en energiebeheer grondstoffen kunnen besparen en koolstofemissies kunnen verminderen.

De grote uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat, hebben allemaal één ding gemeen: ze vragen om innovatieve, hoogtechnologische oplossingen. HANNOVER MESSE 2023 telt meer dan 4.000 bedrijven uit de sectoren machinebouw, elektrotechniek, energie, software en IT. Gezamenlijk presenteren zij een industrieel ecosysteem dat de manier waarop wij produceren, samenwerken en zaken doen optimaliseert.

“Met het hoofdthema ‘Industrial Transformation – Making the Difference’ laat de HANNOVER MESSE 2023 zien welk verschil exposerende bedrijven kunnen maken, welke veranderingen zij kunnen doorvoeren en welke innovaties zij ontwikkelen op weg naar een klimaatneutrale industrie”, aldus Basilios Triantafillos, global director van de HANNOVER MESSE bij Deutsche Messe AG. “Dit is een oproep tot actie voor bedrijven, KMO’s en startups, maar ook voor de wetenschap, de politiek en de samenleving. We moeten allemaal samenwerken om onze industriële productie, welvaart en toekomst veilig te stellen en ons milieu te beschermen.”

De HANNOVER MESSE 2023 telt zeven displaysectoren: Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Engineered Parts & Solutions, Future Hub, Compressed Air & Vacuum, en Global Business & Markets. De belangrijkste industrietrends zijn Industrie 4.0, koolstofneutrale productie, kunstmatige intelligentie en machine learning, energiebeheer en waterstof en brandstofcellen.

Wereldwijde ondernemingen sluiten zich aan bij het MKB. Bekende onderzoeksinstituten zoals Fraunhofer en het Karlsruhe Institute for Technology (KIT) schetsen industriële oplossingen voor de toekomst en meer dan 300 startups uit verschillende technologiegebieden tonen innovaties met disruptief potentieel.

Of het nu gaat om het digitaliseren van complexe productieprocessen, het gebruik van waterstof om complete productiefaciliteiten te bedienen of het gebruik van software om de koolstofvoetafdruk te analyseren en te verminderen, de exposanten op de HANNOVER MESSE geven een compleet beeld van de technologische mogelijkheden voor de industrie van vandaag en morgen.

Conferentiepodia brengen thought-leaders uit wetenschap, bedrijfsleven en politiek samen

Het conferentieprogramma van de HANNOVER MESSE omvat een reeks sprekers die actuele uitdagingen en kansen in de wereldwijde industrie bespreken.

Meer informatie: www.hannovermesse.de