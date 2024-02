De weg naar een daadwerkelijk duurzame industrie is niet strak geplaveid. Impulsen zijn nodig, wil een bedrijf kunnen opschalen met toepassingen binnen de energietransitie. En, als de groei er is, hoe dan aan het juiste personeel te komen? Alle reden om in te zetten op ‘Energizing a sustainable industry’, zoals het centrale thema van de aanstaande Hannover Messe luidt.

’s Werelds grootste industriebeurs vindt dit jaar plaats van 22 tot en met 26 april, en toont tal van innovatieve technologieën. ‘Aan bedrijven om die te benutten’, stelt Mattias Dreher, ‘al kunnen ze dat niet alleen. Een duurzame, goed presterende industrie vraagt naast technologie ook om een samenwerking tussen sectoren en branches, met bovendien een duidelijk politiek kader. Dus brengen we dat alles samen in Hannover.’

Dreher is managing director bij Global Fairs, dat in de Benelux onder meer de Hannover Messe vertegenwoordigt. Naar verwachting telt die dit jaar circa 4.000 exposanten, die kunnen rekenen op zo’n 100.000 bezoekers. En hoewel de nadruk ligt op een duurzame industrie, heeft de Hannover Messe ook dit jaar een brede opzet. Onderzoeksinstituten bieden in de Future Hub een blik in de toekomst, in de hallen ernaast draait alles om Engineered Parts & Solutions. Vervolgens komt de bezoeker langs achtereenvolgens Automation, Motion & Drives, Energy Solutions en Digital Ecosystems.

Net als vorig jaar is hal 8 de plek waar Nederlandse bedrijven samenkomen. Dat doen ze deels in het NL Paviljoen, waar ze zich samen met de overheid, topsectoren en kennisinstituten presenteren als één ecosysteem. Dat laatste gebeurt ook door Noorwegen, dat dit jaar partner country is en daarmee volgens Dreher de eigen ambities stevig onderstreept. ‘Noorwegen draagt met nieuwe oplossingen bij aan een groene, industriële transitie. Bovendien telt het land veel hooggeschoold personeel, naast een hoge graad van stabiliteit en vertrouwen.’

De openingsceremonie van de Hannover Messe omvat onder meer een speech door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast laat de EU zich zien in hal 12, met de energietransitie als centraal thema. En terwijl daar ongetwijfeld wordt gesproken over de inzet van waterstof, AI en cybersecurity, gebeurt dat straks ook op tal van andere plekken in de beurshallen.

Tel daar de talloze keynotes, presentaties en paneldiscussies bij op en de Hannover Messe is volgens Dreher interessant voor iedereen die waar dan ook in de industrie actief is. ‘Op de site van Hannover Messe staat het programma naar thema onderverdeeld. Neem het goed door, zou ik bezoekers willen adviseren. Het zorgt ervoor dat een bezoek straks het meeste oplevert.’