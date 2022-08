Wilt u meer weten over uw kansen op het gebied van voedingsmiddelentechnologie in Duitsland? Ontdek marktkansen en kom meer te weten over de laatste ontwikkelingen in de regio Heidelberg. Dat kan tijdens de handelsmissie van 30 november tot en met 2 december 2022.



Een duurzame voedselketen staat bij bijna ieder voedselproducerend bedrijf in Duitsland en Nederland hoog op de agenda. De ontwikkelingen in de voedselindustrie gaan snel en er liggen kansen voor samenwerking tussen partners in beide landen. U hoort belangrijke ontwikkelingen in de Duitse voedselverwerkende industrie. U bezoekt de regio Heidelberg in samenwerking met het lokale foodcluster.

Voor wie?

Deze handelsmissie staat open voor Nederlandse organisaties die:

actief zijn in voedselproductie;

technologieën, producten of services bieden om de ontwikkelingen binnen de voedseltechnologiesector te versnellen of te houden;

de Duitse markt willen ontdekken;

zakendoen, of willen doen op de Duitse markt;

zakenpartners zoeken in Duitsland en/of bestaande contacten willen onderhouden.

Let op: op deze handelsmissie is een Covid-19-clausule van toepassing

Deelname kost € 500 exclusief btw per bedrijf (maximaal 1 deelnemer per bedrijf). De voertaal is vooral Duits. Bij enkele programmaonderdelen kan ook Engels gesproken worden. De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 28 oktober.

Informatie en aanmelden