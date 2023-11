Deze handelsmissie is voor ondernemers die actief zijn in duurzame kassenbouw of biedt u innovatieve oplossingen voor waterbeheer, ontzilting of hergebruik van water in kassen? En wilt u zakendoen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saoedi-Arabië? Ga dan in maart 2024 mee naar de Golfregio.

Waterstress in de Golfregio

Alle Golfstaten staan in de top 10 van landen die tegen 2040 de hoogste kans hebben op waterstress (watertekort). Dit staat in het rapport van het World Resources Institute (WRI).

In de regio kost drinkwaterproductie veel geld en energie.

De Golfstaten hergebruiken weinig gezuiverd water: de waterefficiëntie is laag.

De landbouw in de Golfregio verbruikt veel water: wel 70 tot 80%.

De Golfstaten produceren veel olie. Daarbij verbruiken zij veel water en dat is niet goed voor het milieu.

In de Golfregio is verzilting van grondwater (te hoog zoutgehalte) een probleem.

Voedselzekerheid en efficiënt watergebruik

De 6 Golfstaten weten dat zij moeten investeren in voedselzekerheid en efficiënt watergebruik. Door het woestijnklimaat en het tekort aan grond- en oppervlaktewater is er weinig landbouw en voedselproductie. Daarom zijn de Golfstaten voor wel 90% afhankelijk van de import van voedingsmiddelen.

Kansen voor Nederland

De problemen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Saoedi-Arabië zijn ingewikkeld. De landen hebben technologische wateroplossingen nodig en ook duurzame, hightech kassenbouw. Er is veel belangstelling voor de innovatieve oplossingen van Nederlandse bedrijven.

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

De VAE importeert zo’n 90% van alle voeding die zij nodig hebben. Het land wil dit percentage verlagen. Daarom volgen zij, onder meer, het overheidsplan ‘National Food Security Strategy and Vision 2051‘. De eerste stappen zijn gezet en ontwikkelingen gaan snel.

Hightech kassen en indoor farms (methode om op grote schaal planten of gewassen te telen binnen een gebouw) zijn nu in gebruik, of in aanbouw.

De focus ligt op bestaande open field, lowtech en midtech locaties voor land- en tuinbouw, om die duurzamer en commerciëler te maken.

Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië heeft de grootste economie in de Golfregio. Ook voor dit land is het belangrijk om zelf meer voeding te produceren om minder afhankelijk te zijn van het buitenland.

Saoedi-Arabië wil zijn economie verder diversifiëren. De Golfstaat verschuift de aandacht in de voeding van (eind)producten naar productie in eigen land. Dat staat in de hervormingsagenda ‘Vision 2030’.

Daarom zoekt Saoedi-Arabië bedrijven die innoveren en kennis overdragen in land- en tuinbouw. Het land heeft de voorkeur voor Nederlandse bedrijven, door onze goede naam in land- en tuinbouw.

Voor wie?

Deze missie is voor innovatieve Nederlandse bedrijven met technologieën, producten of diensten voor:

hightech watermonitoring (voor grotere efficiëntie in waterverbruik);

hergebruik van water in kassen;

terugwinnen van voedingsstoffen en voor optimalisering en vermindering van het gebruik van meststoffen;

ontzilting en pekelbehandeling (terugwinnen van zout);

distributie, voor waterveiligheid;

gedecentraliseerde rioolwaterzuivering en duurzaam grondwaterbeheer;

duurzame kassen (van zaadveredeling en -teelt tot belichting en klimaatbeheersing in kassen).

Waarom deelnemen?

U onderzoekt tijdens deze missie uw marktkansen in Saoedi-Arabië en de VAE op deze thema’s. Daarom laten wij u voorbeeldprojecten zien. En brengen wij u in contact met mogelijk nieuwe samenwerkingspartners en klanten. U heeft ook de mogelijkheid om bestaande contacten weer te ontmoeten.

Het is goed om samen te werken als u een markt wilt opgaan in de Golfregio. Door uw deelname aan deze missie krijgt u toegang tot (publiek-private) samenwerkingen. Ook kunt u samenwerken met partijen uit andere sectoren.

Tijdens de missie leert u van andere Nederlandse deelnemers die ervaring hebben op markten in de Golfregio.

Programma

Wij vullen het programma verder in. Hierbij houden wij rekening met wensen van deelnemers.

In beide Golfstaten staat het volgende mogelijk op het programma:

gezamenlijke kick-off van de handelsmissie, met onder meer informatie over marktkansen en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO);

inhoudelijke rondetafelgesprekken met ministeries en kennisinstellingen;

netwerkrecepties;

bedrijfsbezoeken.

Meld u aan voor deze handelsmissie. De uiterste aanmelddatum is 22 januari 2024.