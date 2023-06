Koninklijke Metaalunie organiseert in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en met de Nederlandse ambassade in Praag van 9 tot en met 12 oktober 2023 de handelsmissie Maakindustrie naar Praag (Tsjechië). ‘Dat wij na vele jaren opnieuw een handelsmissie naar Tsjechië organiseren, komt niet uit de lucht vallen’, zegt Paul Verlinden, beleidssecretaris Internationaal Ondernemen Metaalunie. ‘Tsjechië is een volwassen industrieel land en zeker niet meer slechts een goedkope plek om productie uit te besteden.’

‘Tsjechië staat volgens Verlinden inmiddels op de tweede plek in de wereld als beste locatie voor industriële productie. ‘En dat komt zonder meer vanwege de hoogopgeleide beroepsbevolking en de aandacht voor kennis en innovatie. Het land biedt tegenwoordig veel kansen voor zowel export als het uitbesteden van productie of het opzetten van een eigen productiefaciliteit’, aldus Verlinden. Hij nodigt dan ook ondernemers uit om serieus te kijken naar de kansen voor zakendoen in dit land. Verlinden: ‘Meegaan met een handelsmissie biedt in een kort tijdsbestek een ideale mogelijkheid om je kansen voor deze markt te ontdekken. Mooi daarbij is dat we tijdens de missie naast het bezoeken van Nederlandse productielocaties en matchmaking ook een uitgebreid bezoek brengen aan de industriële beurs MSV te Brno.’

Tot slot roept hij ondernemers op die actief zijn in de MKB–maakindustrie en meer willen weten over kansen in Tsjechië voor export, het uitbesteden van productie of het opzetten van een eigen productiefaciliteit, deel te nemen aan de handelsmissie Maakindustrie. Meer informatie en aanmelden