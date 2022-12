Bent u actief in de cold chain sector? En benieuwd naar zakelijke kansen in Taiwan? Meldt u zich dan aan voor de fysieke handelsmissie van 27 tot en met 31 maart 2023 naar Taiwan. Deze handelsmissie biedt u de mogelijkheid om uw netwerk te verbreden en met (zaken)partners marktkansen te ontdekken.

Voor wie?

De missie is gericht op Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die zich bezighouden met onder andere:

luchtconditionering;

koeltechniek;

vervoer en opslag;

verpakken;

sorteren.

Waarom deelnemen?

Deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die:

de Taiwanese markt willen onderzoeken;

zakendoen of zaken willen doen in Taiwan;

zakenpartners zoeken in Taiwan of bestaande contacten willen onderhouden.

De missie biedt de volgende onderdelen (onder voorbehoud):

Presentaties en rondleidingen bij grote supermarktketens en logistieke hubs in Taipei, Tainan en Kaohsiung.

Inzicht krijgen in de marktkansen in de koelketensector in Taiwan.

Contacten leggen met nieuwe mogelijke partners en klanten.

De toegevoegde waarde van het contact met andere Nederlandse bedrijven die zich richten op Taiwan.

Toegang krijgen tot de markt door in samenwerking met de Nederlandse overheid consortia te vormen, en door samenwerking.

Het presenteren van uw bedrijf aan lokale belanghebbenden en besluitvormers.

Meld u aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum is 27 februari 2023. De voertaal is vooral Engels. Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie (maximaal 2 personen per organisatie; iedere extra persoon kost € 250 exclusief btw). Iedere persoon moet zich apart aanmelden.

De prijs is inclusief deelname aan collectieve programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie en inclusief collectief lokaal vervoer naar de verschillende regio’s. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. RVO is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze handelsmissie samen met Netherlands Office in Taipei, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Heeft u vragen over het programma of over logistieke en financiële zaken? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met: Laisy Deng, Business Development Coördinator voor Taiwan en Zuid-Korea bij RVO, E: Laisy.deng@rvo.nl