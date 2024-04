Veel bedrijven willen ‘iets’ met AI, maar weten niet wat. Handboek AI Strategie – geschreven door AI-duo Job van den Berg en Remy Gieling – deelt op een toegankelijke manier hoe (generatieve) AI ingezet kan worden voor jezelf, voor je team en in je organisatie. Met de laatste inzichten uit Silicon Valley, inzicht in de kansen en risico’s van AI, handvatten hoe je een AI projectplan opzet en de future skills die iedereen nodig heeft voor de economie van morgen.

Er is werk aan de winkel: Google laat in recent onderzoek zien dat de juiste toepassing van AI tot een toename van 9% van het BBP kan leiden. Tegelijkertijd waarschuwen ze dat we op een achterstand staan en de race dreigen te verliezen. Bovendien heeft bijna 90% van de leidinggevenden de intentie om met AI aan de slag te gaan, maar weet slechts 16% waarde te halen uit AI.

Handboek AI Strategie dicht het gat tussen theorie en praktijk. Remy en Job delen praktische inzichten én veel praktijkvoorbeelden. In het boek worden leiders, ondernemers en professionals stap-voor-stap meegenomen hoe ze business uitdagingen naar AI-oplossingen kunnen vertalen.

Want: generatieve AI is weliswaar het missende puzzelstukje van automatisering – het is in staat om al alle cognitieve taken te ondersteunen of automatiseren. Het is echter geen magische toverdoos en om er écht impact mee te maken vraagt het tijd, kennis en aandacht.

In dit handboek delen Job van den Berg en Remy Gieling de laatste inzichten over de volgende thema’s:

AI in je rol, in je team en in je organisatie

Voorbeelden hoe bedrijven zoals Picnic, ANWB, KVK reeds AI inzetten

De ongekende mogelijkheden van generatieve AI

Ethisch en verantwoord AI-gebruik

Van strategie naar executie

De 10 belangrijkste vragen rondom AI glashelder beantwoord

Onmisbare inzichten uit Silicon Valley

Hoe je AI toepast als persoonlijke ‘productiviteitsraket’

Met voorwoord van filosoof Bas Haring.

“Dit is een boek voor leiders die voorbij de AI-hype willen kijken en zich afvragen hoe het praktisch waarde kan opleveren voor bedrijven en mensen. Remy en Job vertellen stap-voor-stap hoe je gebruikt maakt van deze technologische revolutie.”

Dr. Ben Tiggelaar – schrijver en gedragswetenschapper

“Na het lezen van dit boek kun je direct aan de slag met een AI-actieplan voor je organisatie. Geen technische voorkennis vereist!”

Deborah Nas – Spreker, auteur en hoogleraar op het gebied van technologische innovatie. Bestellen van het boek