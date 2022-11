De Semiconductor Industry Association (SIA) heeft vandaag aangekondigd dat de wereldwijde halfgeleideromzet voor de maand september 2022 met 0,5% zijn gedaald in vergelijking met augustus 2022 en 3,0% minder dan september 2021. De wereldwijde verkoop van halfgeleiders bedroeg $ 141 miljard in het derde kwartaal van 2022, een daling van 3,0% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 en 6,3% minder dan het tweede kwartaal van 2022. De maandelijkse verkopen worden samengesteld door de organisatie World Semiconductor Trade Statistics (WSTS)en vertegenwoordigen een voortschrijdend gemiddelde van drie maanden. SIA vertegenwoordigt 99% van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie op basis van omzet en bijna twee derde van niet-Amerikaanse. chipbedrijven.

“Na een sterke groei in de eerste helft van 2022 is de wereldwijde verkoop van halfgeleiders de afgelopen maanden vertraagd en is deze in september voor het eerst sinds januari 2020 op jaarbasis gedaald te midden van een reeks macro-economische tegenwind”, aldus John Neuffer, president en CEO van SIA. “De marktvooruitzichten voor de lange termijn blijven echter sterk, aangezien halfgeleiders een groter en belangrijker onderdeel van onze digitale economie blijven worden.”

Regionaal steeg de maandelijkse omzet in Noord- en Zuid-Amerika (4,8%), Japan (0,5%) en Europa (0,1%), maar daalde in Azië-Pacific / All Other (-2,9%) en China (-3,0%). De jaaromzet steeg in Europa (12,4%), Noord- en Zuid-Amerika (11,5%) en Japan (5,6%), maar daalde in Azië-Pacific/All Other (-7,7%) en China (-14,4%).

Voor uitgebreide maandelijkse halfgeleiderverkoopgegevens en gedetailleerde WSTS-prognoses kunt u overwegen het WSTS-abonnementspakket aan te schaffen. Voor gedetailleerde historische informatie over de wereldwijde halfgeleiderindustrie en -markt kunt u overwegen het SIA Databook te bestellen.