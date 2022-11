Volgens Omdia’s Semiconductor Competitive Landscape Tool (CLT) heeft de halfgeleidermarkt tijdens de COVID-pandemie die begin 2020 begon, een uitzonderlijke sequentiële omzetgroei gekend. In deze periode werd een recordaantal van acht opeenvolgende kwartalen van inkomstengroei behaald. Nu begint de markt de laatste twee kwartalen te krimpen. De omzet van halfgeleiders bedroeg in het derde kwartaal van 2022 $147 miljard, een daling van 7% ten opzichte van het vorige kwartaal van $158 miljard.

“De daling van de markt is niet uniform”, zei Senior Research Analyst Cliff Leimbach. “Verschillende delen van de markt drijven de zwakte op verschillende momenten aan. De daling in 2Q22 werd veroorzaakt door een verzwakte pc-markt, waarbij Intel met 17% daalde. De meest recente daling is te wijten aan zwakte in de geheugenmarkt. De geheugeninkomsten dalen met 27% kwartaal op kwartaal (QoQ) doordat de vraag naar datacenters, pc’s en mobiele telefoons afnam in combinatie met voorraadaanpassingen door klanten.”

Afkoeling na record-run

Na een record-run is de halfgeleidermarkt afgekoeld en is het consumentenvertrouwen afgenomen, wat resulteert in een historische daling voor een derde kwartaal. De verkoop van halfgeleiders steeg in afwachting van een stijging van de consumentenvraag in de tweede helft van het jaar. Van 2002 tot 2021 bedroeg de gemiddelde kwartaalgroei op lange termijn 8%.

Geheugenleveranciers dalen

De drie op memory gerichte bedrijven (Samsung Electronics, SK Hynix en Micron Technology) daalden alle drie één positie. Hoewel de grote memoryleveranciers verantwoordelijk waren voor een daling van meer dan $10 miljard aan halfgeleiderinkomsten in het derde kwartaal van 22, waren zij niet de enige bedrijven die het moeilijk hadden. De inkomsten van AMD daalden door een vertraging van de vraag naar pc’s en voorraadvermindering, dezelfde marktomstandigheden die Intel het vorige kwartaal ondervond.