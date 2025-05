Als bedrijven AI inzetten voor het ontwikkelen, testen of beheren van applicaties, of die beschikbaar stellen aan consumenten, bedrijven of overheidsorganisaties, is het belangrijk dat zij hun claims ten aanzien van verantwoorde AI-praktijken kunnen bewijzen. De eenvoudigste manier is om documentatie te publiceren met daarin de functies én beperkingen van de AI-applicatie. Daarnaast kunnen bedrijven aangeven of garanderen dat ze de verantwoorde AI-praktijken van een normeringsinstantie volgen. In de praktijk wint een combinatie van beide benaderingen steeds meer terrein.

En dat is pure noodzaak, al helemaal voor bedrijven die graag als voorvechter van verantwoorde AI willen worden gezien. Niet alleen klanten, maar ook werknemers, partners, analisten, de media, de overheid en aandeelhouders letten op wat bedrijven doen en zeggen. En soms ook op wat zij niet doen en zeggen. Soms is een vraag van een klant aanleiding om orde op zaken te stellen. Maar niet alle draaiboeken en richtlijnen voor verantwoorde AI zijn even goed. Wel kunnen ze veelal duidelijk maken wat verantwoord AI-gebruik is.

In de Europese Unie komen deze richtlijnen in de vorm van de AI Act, waarbij de focus ligt op een risicogebaseerde aanpak van verantwoorde AI-praktijken. Zo stelt de wet dat leveranciers, uitvoerders en distributeurs van AI-techologie een risiconiveau aan hun AI-systeem moeten toekennen. Er zijn vier risicocategorieën: onaanvaardbaar, hoog, beperkt en minimaal. Afhankelijk van het risiconiveau moeten AI-spelers verschillende niveaus van maatregelen toepassen en openbaar maken om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Momenteel is er nog geen objectieve richtlijn die gevolgd kan worden om voor alle AI-technologieën en -applicaties verantwoord AI-gebruik te waarborgen. Simpelweg omdat het tempo van ontwikkelingen op AI-gebied te hoog ligt en vanwege de uiteenlopende risiconiveaus in de praktische toepassing van AI-systemen. Denk aan het gebruik van een large language model (LLM) zoals ChatGPT voor het schrijven van een e-mail. Een vrij onschadelijke bezigheid met een laag risico. Een gebruiker die ChatGPT inzet voor het inwinnen van juridisch advies, begeeft zich daarentegen op terrein waarvoor de LLM niet is bestemd. Regelgevers moeten het juiste evenwicht zien te vinden om veilig AI-gebruik te waarborgen zonder innovatie in de kiem te smoren.

Verantwoorde AI-praktijken draaien ook om integriteit en je bedrijfscultuur. Er zijn zeker aanvullende trainingen en procedures nodig vanwege alle haken en ogen rond AI en GenAI. Met sterke ethische normen van de bedrijven zelf als vangrail. Zo moeten organisaties expliciet aangeven wat ze verwachten dat hun werknemers, partners, leveranciers, aannemers, ontwikkelaars en klanten met AI doen en wat ze er niet mee zouden moeten doen. Hierover dienen ze regelmatig te communiceren en na te gaan of iedereen deze verantwoordelijkheden en gebruiksregels begrijpt en accepteert. Verplichte officiële applicatiespecifieke trainingssessies zijn eveneens van belang om te voorkomen dat niet naar de richtlijnen wordt gekeken.

Tot slot moeten bedrijfsleiders een juridisch team paraat hebben om hen te helpen bij het navigeren door de aanzienlijke juridische implicaties van AI-gebruik, en bij verplichtingen rond documentatie, rapportage, openbaarmaking en dergelijke met betrekking tot de toepasbaarheid van de EU AI Act op het bedrijf.

Lee Mclean is legal counsel en AI-specialist bij Zebra Technologies.