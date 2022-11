Hageman kiest met Ilse Roosendaal als directeur voor ‘nieuw elan’

Ilse Rosendaal is sinds enkele weken de nieuwe algemeen directeur bij Hageman Fulfilment & Logistics. Het familiebedrijf slaat met deze benoeming een nieuwe weg in. Eigenaar Kor Hageman – die sinds 1986 aan het roer van het bedrijf staat – is blij met Rosendaal als algemeen directeur: “Met Ilse hebben we een ambitieuze directeur in huis die, naast haar competenties en vaardigheden, ook nieuw elan meebrengt. Zij zorgt bovendien voor een stuk verjonging en dat past bij onze lange termijnplannen.”

Rosendaal heeft in het verleden sales, marketing én directiefuncties bekleed bij logistieke dienstverleners en softwarebedrijven. Die ervaring neemt ze nu mee naar Hageman, dat op deze uiteenlopende terreinen diensten levert aan een divers klantenbestand. Zo is er een langdurige en succesvolle samenwerking met o.a. Unilever Benelux, KPN en Friesland Campina. Ilse Rosendaal: “Hageman heeft duurzame relaties met prachtige klanten. Het is voor mij een belangrijke taak om de relatie met deze klanten te bestendigen en uit te bouwen. Ik zie er naar uit ze ontmoeten en samen te bouwen aan een succesvolle toekomst.”

Hageman Fulfilment & Logistics

Hageman staat voor totaaloplossingen op het gebied van Fulfilment, Logistics, e-Services en Cards. Vanuit strategisch gelegen locaties in Nederland en België werkt het bedrijf in teams van betrokken specialisten. Daarnaast investeert Hageman volop in datamanagement en innovatieve high-tech machines voor bijvoorbeeld Cards. Hierdoor weten klanten binnen en buiten Nederland Hageman sinds jaar en dag te vinden voor hun logistieke vraagstukken. Ilse Rosendaal: “Ik heb al enkele maanden proefgedraaid op de verschillende vestigingen en heb kennisgemaakt met een geweldige groep enthousiaste, kundige medewerkers. Op deze sterke fundatie bouw ik graag verder aan de toekomst, samen met Kor Hageman.”

Service sinds 1952

Philip Hageman -de grondlegger van het bedrijf en vader van Kor- begon in 1952 met serviceverlening vanuit zijn sigarenwinkel. Hij begon voor zijn klanten bij te houden wanneer het rijbewijs verliep, én vroeg ook direct een nieuwe aan. Het duurde niet lang voordat er meer diensten bijkwamen en er een passende bedrijfsruimte nodig was. Een gespecialiseerde fulfilment afdeling werd opgericht, waarbij er vanaf het jaar 2000 grootschalig ICT-oplossingen werden ontwikkeld. Met de nieuwe diensten, zoals logistiek en Cards, wist Hageman als geen ander de (internationale) markt te bedienen. Er kwamen Hagemanvestigingen in België en Duitsland. Nu is het tijd voor Kor Hageman om het stokje over te dragen. Maar helemaal verdwijnen doet hij niet; voorlopig blijft hij als adviseur aan Hageman verbonden: “Ik ben er zolang Ilse mij nodig heeft, dat is het uitgangspunt. Ik bouw langzaam af, maar blijf voorlopig vol energie aan ons bedrijf verbonden.”