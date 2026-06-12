De Belgische machinebouwer HACO Group heeft een intentieverklaring ondertekend met het Chinese Yawei om een strategische industriële samenwerking te onderzoeken. Het project richt zich op de verdere ontwikkeling van de divisies Sheet Metal en Presses en moet beide bedrijven sterker positioneren in de internationale markt voor plaatbewerking en perstechnologie.

Volgens HACO brengt de samenwerking twee complementaire spelers samen die dezelfde ambitie delen op het gebied van innovatie, internationale groei en klantgerichtheid. Door hun technologische en industriële kennis te combineren willen beide bedrijven nieuwe groeikansen creëren in bestaande en nieuwe markten.

Europese productie blijft verankerd

HACO benadrukt dat de industriële activiteiten van HACO Sheet Metal en BLISSBRET Presses verankerd blijven in Europa. Productie, assemblage, engineering en service blijven dicht bij de klant georganiseerd, met een blijvende focus op Made in EU-productie en lokale ondersteuning.

De groep beschikt over eigen besturingstechnologie, softwareoplossingen en een uitgebreid verkoop- en servicenetwerk in Europa en de Verenigde Staten. Die combinatie moet volgens het bedrijf ook in de toekomst het fundament vormen van de activiteiten.

Geen gevolgen voor dagelijkse operatie

De intentieverklaring heeft voorlopig geen gevolgen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Er zijn geen operationele veranderingen aangekondigd en ook de werkgelegenheid wordt niet geraakt. Klanten, leveranciers en medewerkers kunnen volgens HACO blijven rekenen op dezelfde teams, producten en dienstverlening.

“Dit project vertrekt vanuit een duidelijke industriële logica en een gedeelde ambitie om onze technologische en commerciële positie verder te versterken”, zegt Kurt Havegeer, CEO van HACO. “Onze prioriteit blijft het creëren van meerwaarde voor klanten, medewerkers en partners, terwijl we bouwen aan een sterke industriële toekomst.”

Focus op plaatbewerking en persen

De gesprekken hebben uitsluitend betrekking op de divisies Sheet Metal en Presses. Andere activiteiten binnen de HACO Group maken geen deel uit van het traject en blijven zelfstandig opereren.

De komende maanden werken beide partijen de nodige analyses, validaties en formele stappen verder uit voordat definitieve besluiten worden genomen.

Yawei, opgericht in 1956, geldt als een van de grootste spelers in de Chinese machinegereedschapindustrie voor metaalbewerking en levert wereldwijd oplossingen voor plaatbewerking en geautomatiseerde productiesystemen.