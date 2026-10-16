H2L ontwikkelt Potector300 samen met groep aardappeltelers

Na het succes van de Selector180 tulpenrobot focust H2L Robotics uit Delft zich momenteel volledig op de introductie van de Potector300. Dit is een selectierobot voor de aardappelsector.

Aard Duivenvoorden, operations manager bij H2L Robotics, legt uit hoe een combinatie van geavanceerde AI, een gecommitteerde kopgroep van telers en een slim partner-ecosysteem zorgt voor een sterke businesscase voor de introductie van de Potector300 aardappelrobot.

H2L Robotics is begin 2026 een partnership aangegaan met landbouwgigant Kverneland. De robots zijn onder het merk Kverneland geschoven en worden via hun bestaande dealernetwerk verkocht en ondersteund.

In 2024 toonde H2L Robotics met behulp van drones de technische haalbaarheid van de Potector300 aan. Het jaar daarop kochten acht telers op voorhand het prototype, nog voordat de definitieve machine was gebouwd.

‘Net als bij de ontwikkeling van de Selector180 hebben we afspraken gemaakt met deze groep telers. Zij hebben de machine op voorhand gekocht en denken ook mee over operationele specificaties, zoals doorrijhoogte, capaciteit en rasgevoeligheid’, vertelt Duivenvoorden. ‘Hierdoor hebben we niet alleen het geld om de hardware te kopen en de machines te bouwen, maar beschikken we ook over een gegarandeerde testomgeving en krijgen we direct input vanuit de praktijk.’

Specialistisch werk

De aardappelrobot heeft een aanschafprijs van 160.000 euro, aangevuld met een jaarlijkse service fee van 6.000 euro. Duivenvoorden: ‘Doordat de personeelskosten voor menselijke selecteurs grotendeels wegvallen, is de robot onder de streep altijd goedkoper. Maar onze businesscase verschuift ook steeds meer van prijs naar beschikbaarheid van arbeid. Op het moment dat telers geen mensen meer kunnen vinden om pootgoed te selecteren en zo de oogst te redden, dan kan onze aardappelrobot een reddingsboei bieden.’

Het handmatig selecteren van zieke aardappelplanten is specialistisch werk. ‘Een ervaren selecteur pikt de zieke planten er beter uit dan iemand die het net één seizoen doet’, vertelt Duivenvoorden. ‘Maar de mensen die dit werk willen en kunnen uitvoeren, worden steeds schaarser. Daarnaast speelt continuïteit een rol. De aardappelrobot kan dag en nacht met constante kwaliteit doorwerken en navigeert met behulp van RTK-GPS zelfstandig door het perceel. Een menselijke selecteur is na een werkdag van acht uur in de middag minder scherp dan in de ochtend.’

Om genoeg beeldmateriaal te verzamelen voor het AI-herkenningsmodel, werkt H2L Robotics samen met de groep aardappeltelers om een database met duizenden foto’s op te bouwen. Met hogeresolutiecamera’s maakt de Potector300 continu foto’s van het gewas. AI-software analyseert vervolgens iedere plant en bepaalt of deze gezond of ziek is.

Veranderende wet- en regelgeving

Van de Selector180 tulpenrobot zijn er inmiddels 139 verkocht en dit aantal groeit nog altijd. Duivenvoorden heeft er vertrouwen in dat de Potector300 aardappelrobot ook een succes gaat worden. ‘Door veranderende wet- en regelgeving mogen land- en tuinbouwbedrijven steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en anderzijds is goed personeel voor het handmatig selecteren van zieke planten bijna niet meer te vinden. Onze aardappelrobot biedt een oplossing voor deze knelpunten. Wanneer de robot een zieke aardappelplant detecteert, wordt er kalk op de specifieke plant gespoten. Dankzij artificiële intelligentie, hoogwaardige beeldherkenning en autonome navigatie detecteert en markeert de machine zieke aardappelplanten nauwkeurig, zodat deze daarna eenvoudig verwijderd kunnen worden.’

Het team van H2L Robotics bestaat uit zo’n vijftien specialisten, die zich vooral focussen op r&d en technologische ontwikkelingen, zoals werktuigbouwkunde, cloudsoftware, mechatronica en AI. De productie, commercie en service zijn uitbesteed aan professionele partijen.

H2L Robotics is begin 2026 een partnership aangegaan met landbouwgigant Kverneland. De robots zijn onder het merk Kverneland geschoven en worden via hun bestaande dealernetwerk verkocht en ondersteund. Wat betreft service en onderhoud verzorgen beide partijen gezamenlijk de remote service (software-updates en modeltraining op afstand). De cruciale veldservice (mechanisch onderhoud binnen korte rijafstanden) wordt volledig verzorgd door de lokale Kverneland-dealers.

Internationale markten

Waar de tulpensector vooral een Nederlandse aangelegenheid is, kijkt H2L Robotics met de Potector300 aardappelrobot ook over de landsgrenzen. De aardappelpootgoedsector is sterk vertegenwoordigd in Nederland, maar ook grote markten zoals Schotland en Noord-Frankrijk liggen open. ‘Dankzij onze samenwerking met distributeur Kverneland kunnen we ook deze internationale markten gaan bedienen. De komende tientallen jaren blijft de noodzaak voor virusselectie door strengere milieueisen waarschijnlijk alleen maar toenemen. Wij kunnen telers daarbij ontzorgen.’