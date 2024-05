150 professionals uit de machinebouw- en productiebranche verzamelden zich in het Fata Morgana Paleis van de Efteling. Niet alleen voor een gezellige dag met het gezin, maar ook voor een seminar georganiseerd door Van Doren Engineers, Van Lente Systeemintegratie en Duim techniek. “Mooi om te zien dat we op zulke dagen als vakgenoten van de sprekers én van elkaar leren”, aldus CEO Jos van Doren.

Vakgenoten in verbinding

Interactief: zo omschrijft Jos het seminar. “De extra waarde is het samenbrengen van vakgenoten die voor dezelfde uitdagingen staan. Door kennis te delen, kunnen we samen groeien en ons als branche toekomstklaar maken. Onze technisch directeur Roger Heugen ging het gesprek aan met drie sprekers en het publiek deed enthousiast mee. De 180 professionals konden via stemkastjes op stellingen reageren. Ook stelden zij vragen en deelden ze inzichten. In de pauze ging de discussie zelfs verder; er werden verbindingen gelegd en afspraken gemaakt.”

Eyeopener: elektra slimmer inzetten

Drie thema’s werden uitgelicht: cybersecurity, het CO₂-paspoort en de overgang van gas naar elektra. Arjan Pit – salesmanager energy control bij fortop – bracht Jos en zijn vakgenoten veel eyeopeners. “Er valt op het gebied van elektra nog veel te winnen. Stroom is niet ‘gewoon stroom’ en kan bijvoorbeeld vervuild zijn. Zie het als water, maar dan zonder geklater. Door het slim in te zetten, kunnen we meer uit het elektriciteitsnetwerk halen. We verdiepten ons in bijbehorende technieken en mogelijkheden in fabrieken.”

Uitdagingen cybersecurity en duurzaamheid

Christo Butcher, executive consultant bij FoxIT, deelde kennis over cybersecurity in de operational technology. Waarom en op welke manieren krijgt de branche te maken met hackers? Samen met het publiek dook Christo in de materie, waarna hij praktische beveiligingstips deelde. Ook Jasper Lipsch kwam met praktische tips. Als programmamanager duurzaamheid bij Royal Swinkels, heeft hij veel kennis van circulariteit en het CO2-paspoort. Jos: “Je merkt meteen dat die organisatie al heel ver is op dit gebied. Daardoor kon Jasper ons goed meenemen in hetgeen dat op ons afkomt.”

Aan de slag!

Na het seminar heerste een gevoel van verbondenheid en gedeelde ambities. De sprekers hebben ons allemaal geïnspireerd, en Roger Heugen heeft als interviewer een topjob gedaan”, besluit Jos. “We kijken ernaar uit om onze kennis in praktijk te brengen!”

Van links naar rechts Roger Heugen Van Doren, Jasper Lipsch Royal Swinkels, Arjan Pit fortop, Christo Butcher FoxIT en Jos van Doren Van Doren