Deze zomer maakte Nearfield Instruments bekend dat het in een Series-C-financieringsronde maar liefst 135 miljoen euro aan vers kapitaal heeft binnengehaald. De ronde werd geleid voor deeptechinvesteerders Walden Catalyst en Temasek. M&G Investments trad op als mede-investeerder en ook de eerdere kapitaalschieters Innovation Industries, Invest-NL en ING doen opnieuw een duit in het zakje.

‘Eigenlijk had ik een iets kleinere financieringsronde voor ogen’, geeft Nearfield-oprichter en -ceo Hamed Sadeghian toe. ‘En ik heb zelfs nee moeten zeggen tegen een aantal partijen die op het laatste moment nog wilden aanhaken.’ Daarmee beweert hij allerminst dat het geld is komen aanwaaien. ‘Zo’n financieringsronde is altijd een moeizaam, traag proces, helemaal als het om dergelijke bedragen gaat. Voor deeptech, en zeker voor machines voor de halfgeleiderindustrie zoals de onze, staan investeerders bepaald niet in de rij. Je moet als bedrijf onomstotelijk hebben laten zien hoe ver je al staat en dat je je plannen steeds waarmaakt. Anders hebben investeerders geen interesse.’

Nearfield Instruments heeft zichzelf de afgelopen jaren in een positie gebracht waarin het die overtuigende argumenten kan geven. ‘Voor ons gaat het op dit moment niet meer om de technologie; die is bewezen’, aldus Sadeghian. Het Rotterdamse Quadra-metrologieplatform heeft zich namelijk al in de praktijk gemanifesteerd in het massaproductieproces van tenminste één halfgeleiderspecialist in het Verre Oosten. Daarnaast liet het bedrijf onlangs nog weten opnieuw een order te hebben ontvangen van een niet bij name genoemde ‘wereldwijd toonaangevende fab in Azië’. Nearfield is zeer terughoudend met informatie over zijn klantenkring.

De uitdaging voor Nearfield zit nu vooral in het opschalen van de business. ‘Van tien machines in het veld naar honderd en meer, dan speel je een heel ander spel’, weet Sadeghian. ‘Dat gaat over serieproductie en copy exact, over lokale support want alle systemen moeten 24/7 beschikbaar zijn, en dus ook over reserveonderdelen die over de hele wereld snel geleverd moeten kunnen worden.’ Sadeghian bestempelde de financiering voor die scale-upfase eerder in Link Magazine als een kip-of-eiprobleem: ‘Klanten willen onze machines hebben, maar sturen pas een volumeorder als we de systemen ook op tijd kunnen leveren en ter plaatse kunnen supporten. Dat betekent dus lokale teams in Zuid-Korea, Japan, Taiwan, de VS. Daarvoor is veel geld nodig, maar dat komt pas op tafel als de bestellingen er liggen.’

Met deze nieuwste investeringsronde breekt Nearfield uit die impasse. ‘We hebben voorlopig geen extra kapitaal nodig om vooruit te kunnen met onze r&d en schaalvergroting’, stelt Sadeghian. Een aanzienlijk deel van het budget zal gaan naar de uitbreiding van de faciliteiten. ‘Dat traject was al gestart omdat we zagen aankomen dat we ergens eind volgend jaar aan de grens van onze capaciteit zouden komen te zitten.’ Voor wat betreft de locaties van nieuwe cleanrooms en productiesites houdt Nearfield alle opties open. ‘We kijken zeker lokaal want we zien de grote meerwaarde om de kern van de ontwikkeling en de productie in Nederland te houden, door de infrastructuur en het ecosysteem dat we hier ter beschikking hebben. Maar het is absoluut een interessante optie om ook dichterbij onze klanten te gaan produceren. We zoeken daar de juiste balans.’

Een kleiner aandeel van het verse kapitaal investeert Nearfield Instruments in de uitbreiding van zijn servicenetwerk. In Zuid-Korea heeft het al een eigen kantoor, met field service- en applicatie-engineers. ‘In Japan en Taiwan partneren we met ervaren en gerenommeerde sales- en servicepartijen’, vertelt Sadeghian. In de VS werkt het Rotterdamse bedrijf momenteel aan een vergelijkbare tak als in Korea. ‘Voor het einde van dit jaar moeten we daar zijn opgestart met de eerste medewerkers, om te beginnen om het proces rond klantondersteuning lokaal te kunnen faciliteren.’

NFI heeft nog meer, en vooral nog grotere, plannen. ‘Het zou kunnen dat we alsnog meer geld nodig hebben, als we bijvoorbeeld een interessante acquisitie kunnen doen of als we agressief willen versnellen in de ontwikkeling. Om opportunistischer te kunnen zijn of voor strategische stappen richting een IPO’, verduidelijkt Sadeghian. Een beursgang staat nadrukkelijk op de roadmap. ‘Daar hoort een andere type investeerders bij, die ons daarbij kunnen helpen.’

Ook een andere route ligt open: het bedrijf verkopen. ‘Wekelijks krijg ik agressieve aanbiedingen van bedrijven uit landen waar je liever geen zaken mee doet, om te investeren in ons bedrijf’, vertelt Sadeghian. ‘Ze willen onze technologie in handen krijgen. Maar daardoor zouden we niet verder kunnen opschalen, dus dat heeft niet onze voorkeur. Ook als er overnameaanbiedingen van respectabele halfgeleiderbedrijven uit bijvoorbeeld de VS komen, blijven we geloven in onze reis. Onze klanten zien liever dat we zelf opschalen en niet dat we onderdeel worden van een veel grotere producent van halfgeleiderapparatuur.’ Maar Sadeghian zegt niet per definitie nee tegen een bod. ‘Een acquisitie is niet alleen maar negatief. Als ze de technologie niet kopen om het ergens op een plank te kunnen wegleggen, kan de steun en de infrastructuur van zo’n partij Nearfield heel erg vooruithelpen.’