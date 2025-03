Het nieuwe jaar was slechts enkele dagen oud toen de verzelfstandiging van de Philips MEMS Foundry – en daarmee de oprichting van XIVER – een feit werd. Geldt 2025 nog als transitieperiode; in 2026 moeten er zwarte cijfers worden geschreven. De voortekenen zijn gunstig, zeker met de twee ervaren bestuurders John van Soerland en Kees Wesdorp aan het roer, gesteund door investeringsbedrijf Orange Mills. Nederlandser wordt het niet. Alle 110 medewerkers zijn behouden voor XIVER en de wereld ligt open.

‘Hopelijk worden we het uithangbord van de Nederlandse hightech’

De MEMS, oftewel micro-elektromechanische systemen die XIVER ontwikkelt en produceert op de High Tech Campus in Eindhoven, bestaan uit ultradunne films en geminiaturiseerde mechanische componenten, sommige geïntegreerd met een chip. Voorbeelden van MEMS-devices zijn minuscule sensoren of microfoons. MEMS worden onder meer toegepast in chipmachines, allerlei medisch-diagnostische apparaten, infrarooddetectoren en airbags. De door XIVER gekozen sleutelmarkten zijn dan ook industrieel (semiconductor equipment voor onder meer ASML), medical (met name ultrasound, maar niet exclusief) en automotive, waar beeldtechnologie een hoge vlucht neemt.

‘De bottom line zal al snel positief zijn’

Die markten illustreren meteen het belang van XIVER. ‘MEMS-technologie is cruciaal, zeker voor de bv Nederland, die het moet hebben van de hightechindustrie en daarin voorop wil blijven lopen’, stelt John van Soerland, ceo van XIVER. Samen met bestuursvoorzitter Kees Wesdorp leidt hij het bedrijf. ‘Kees heeft een groot netwerk in de healthcare-industrie en was bij Philips op executiveniveau verantwoordelijk voor de divisie Precision Diagnosis. Hij kent de markt inside-out, weet wie de belangrijke partners zijn. Die markt laten groeien, is een rol die hem op het lijf geschreven is.’ Zelf was Van Soerland ruim 23 jaar in verschillende rollen actief bij Philips, laatstelijk als vice president en general manager Semiconductors. Tot zijn beoogde pensioen in augustus 2024 was hij senior vice president VDL Group en daarvoor ceo VDL Nedcar.

Duizenden membraampjes

XIVER denkt met zijn Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducers (CMUT), die gebruikt worden voor diagnose-instrumenten in de medische markt, een (kosten)efficiënte oplossing te bieden voor echografie. ‘Doorgaans is dit een ingewikkelde technologie waarvoor je een tweejarige opleiding moet volgen om die goed toe te passen. Dankzij onze CMUT-technologie kunnen medewerkers ongetraind zo’n beeld creëren door de transducer op een lichaamsdeel te houden’, aldus Van Soerland. Kenmerkend voor de CMUT-technologie is dat deze vele kleine membraampjes, zelfs meerdere duizenden, heel secuur individueel kan aansturen. Dit maakt het mogelijk om 3D beelden te genereren. ‘Andere producenten hebben deze mogelijkheid niet. Ze hebben veel meer elektronica nodig, leveren minder goede beelden op en kunnen enkel door goed opgeleide mensen worden gebruikt. Ook kostentechnisch is CMUT interessant: minder dan honderd in plaats van duizenden dollars. Dat helpt om medische technologie beschikbaar te maken voor een groter deel van de wereldbevolking.’

Eigen marsroute

Dat XIVER als zelfstandig bedrijf kan opereren, is een belangrijke succesfactor. ‘Als je als MEMS-fabriek onderdeel bent van een grotere onderneming, zoals Philips of Bosch, ben je ook integraal onderdeel van hun roadmap en maak je specifieke chips ten behoeve van hun producten’, schetst Van Soerland. ‘Als onafhankelijk bedrijf kunnen we nu voor uiteenlopende partijen producten maken. Uiteraard mede dankzij de lange historie bij Philips, dat met de MEMS-afdeling iets geweldigs heeft neergezet en veel kennis en IP heeft opgebouwd.’ Maar wel dus als onderdeel van Philips. ‘De nadruk heeft niet gelegen op het extern vermarkten van die kennis. Concurrenten waren eerder ook niet geneigd om bij Philips aan te kloppen; dat wordt nu anders. We zijn goed gefund en kunnen onze eigen marsroute uitzetten.’

Het benodigde IP is geïntegreerd in het zelfstandige XIVER, waardoor het bedrijf volledig is toegerust om zijn activiteiten voor externe klanten succesvol voort te zetten, stelt Van Soerland. ‘Nu de toekomst van XIVER duidelijk is, hebben we al goede gesprekken kunnen voeren om met bestaande klanten in partnership te gaan werken in alle drie onze key markets. Eind 2024 hebben we met Philips, vakbonden en OR tevens een pakket kunnen afspreken waarmee iedereen tevreden is. Alle 110 medewerkers hebben op 3 januari 2025 een nieuw contract gekregen. Zij zijn gepokt en gemazeld in de semiconductorindustrie, daar kunnen we op verder bouwen.’

Groeiambities

De kersverse ceo heeft dan ook het volste vertrouwen dat XIVER in 2025 de transitie kan maken van interne Philips-organisatie – XIVER was onderdeel van Philips Research – naar een zelfstandig, onafhankelijk, commercieel bedrijf en in 2026 zwarte cijfers zal schrijven. ‘De omzet in 2024 is gerealiseerd met beperkte middelen in de wetenschap dat de afdeling extern zou gaan. Onze cleanroom is nog niet volbeladen, de installed base van machines en personeel kan veel meer aan’, aldus Van Soerland, die tevens stelt dat de huidige interne kosten bij groei van de omzet maar beperkt hoeven toe te nemen en er eventueel ook nog kan worden bespaard. ‘Daarom zal de bottom line al snel positief zijn.’

Hoewel XIVER nog maar net uit de startblokken is, is de interesse nu al merkbaar. ‘We krijgen serieuze vragen van partijen die willen investeren. Daar hebben we nu geen behoefte aan, maar gezien onze groeiambities kan dat over een jaar anders zijn’, denkt de ceo. ‘Ook potentiële medewerkers melden zich met de vraag of er open posities zijn en of ze ons hun cv kunnen toesturen.’ Gedragen door het klimaat van de Brainport-regio en het eigen uitgebreide netwerk in de industrie, mikt Van Soerland dan ook op groei. ‘Dat kunnen we aan, zowel qua fabriek, technologie als staffing. Momenteel werken we in twee ploegen, daarin kunnen we indien nodig later nog schakelen. Hopelijk worden we het uithangbord voor de Nederlandse hightechindustrie.’

Schouders eronder

Overigens is Van Soerland niet blind voor de uitdagingen die er ook liggen. ‘We weten redelijk goed wat ons te doen staat, maar het moet nog wel gebeuren. Onze eerste prioriteit is de markt verder uitbouwen. Dat gaat best goed en we zien al veelbelovende kansen, maar die moeten nog wel leiden tot concrete opdrachten.’ Ten tweede is het belangrijk om de organisatie mee te nemen in de transitie van een bedrijfsonderdeel binnen het grote Philips naar een zelfstandige organisatie met een sterke commerciële mindset.

Zelf geniet de ceo met volle teugen. ‘Ik ga aan de slag in het hart van de hightech semiconductorindustrie, waar ik het grootste deel van mijn werkzame leven actief ben geweest. En een tak van Philips is natuurlijk heel interessant, gezien de successen van eerdere verzelfstandigingen zoals Signify, NXP en in zekere zin ook ASML’, zegt hij. ‘Daar komt bij dat ik een lange werkrelatie heb met Kees, we hebben aan een half woord genoeg. Plus een superenthousiaste investeerder. Het lijkt me fantastisch om toch nog een keer samen de schouders eronder zetten.