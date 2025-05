Maar liefst drie Eurocommissarissen waren ervoor van stal gehaald. In de perszaal van het Berlaymontgebouw, het hoofdkwartier van de Europese Commissie, presenteerden ze eind februari de Clean Industrial Deal. Een belangrijk moment, zowel voor de Commissie als voor de Europese industrie.

Ga maar na: voor de energie-intensieve industrie in Europa is het erop of eronder. Met de Antwerp Declaration luidde de sector vorig jaar nog de noodklok. Met competitiveness als hét speerpunt van de nieuwe Europese Commissie, waren de verwachtingen dus hooggespannen: wat zou er precies in ‘de deal’ staan?

Het antwoord kwam in een persconferentie van een uur. Of beter gezegd: een onvervalste, grote goednieuwsshow. Zo zal de kwakkelende industrie niet alleen weer ‘great’ worden, zei Teresa Ribera, Eurocommissaris voor Clean, Just and Competitive Transition. Die industrie zal zelfs ‘greater’ worden dan ooit. Wat de woorden betreft, leek het Trump wel.

Hoge energiekosten? Die gaat de Commissie fors omlaag brengen. Er komen meer banen. Schone banen. En welvaart. Tegelijk moet de EU al in 2040 op 90 procent uitstootreductie zitten, zo wil de Commissie, véél ambitieuzer dan de rest van de wereld. Europa als groene, competitieve wereldkampioen.

Al met al leek de persconferentie op zo’n homeshopping-commercial, een Tel Sell-reclame waarbij de aanschaf van een messenset, stoomdweil of revolutionair kussen de wereld rigoureus zal verbeteren. Een oplossing met uitsluitend voordelen. Briljant en goedkoop. ‘En als u nú belt, krijgt u de tweede voor de helft van de prijs!’

Vijf jaar geleden deed de vorige Commissie, ook onder leiding van Ursula von der Leyen, hetzelfde met de Green Deal. Ook toen zou alles alleen maar beter worden. Ook toen waren er geen nadelen, was de boodschap. Maar die waren er wel. Zo waren, en werden, de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie veronachtzaamd, met alle gevolgen van dien, vooral ook voor de industrie.

Wat Brussel wil, is ongekend ambitieus. Dat was het al toen alles internationaal nog behoorlijk koek en ei was, maar dat is het helemáál in de nieuwe geopolitieke verhoudingen. Blijven doen alsof alles louter voordelen heeft, maakt niet alleen de boodschapper ongeloofwaardig, maar ook de enorme lijst wet- en regelgeving die de huidige Commissie aan het voorbereiden is.

Teleurstelling ligt op de loer. En meer dan dat. Want als blijkt dat het toch niet alles goud is wat er blinkt, zullen sommige Europese politieke partijen daarvan graag gebruikmaken. Of misbruik. Partijen die nu al buitengewoon sceptisch zijn over de Europese klimaatambities. Partijen voor wie het allemaal minder, véél minder moet.

Wat de Commissie vooral moet doen is, naast goed beleid maken, eerlijk zijn. Eerlijk over de kansen van de Europese energie-intensieve industrie. Eerlijk over de voor- én nadelen. Eerlijk over de rekening die moet worden betaald. Alleen zo kan ze geloofwaardig blijven, iets wat essentieel is om Europa door de komende moeilijke jaren heen te loodsen.

Remco de Boer is energieonderzoeker, schrijver van artikelen en boeken, en maker van de podcast Studio Energie.