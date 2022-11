Volgende week reizen maar liefst 72 Nederlandse tech start-ups af naar Slush in Helsinki. Op zoek naar investeerders, potentiele klanten en andere gelijkgestemden die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun wereldverbeterende innovaties. Het is de tot nu toe grootste Nederlandse start-up missie, naar ’s werelds belangrijkste start-up event.

Nederland gaat naar Slush met een vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse start-up ecosysteem. Vergezeld door de vier technische universiteiten, verschillende regionale incubators, facilitators en accelerators en overheidsinstanties, tezamen met 72 ambitieuze Nederlandse start-ups. Zodra ze voet aan land zetten in Helsinki, is het game on. Met netwerk- en matchmaking evenementen, een bezoek aan de nabijgelegen start-up hub Espoo, de finale van de Dutch 4TU Impact Challenge op 16 november, én natuurlijk de NL Lounge op de Slush expo in het Helsinki Expo and Convention Centre zelf, op 17 en 18 november.

Let’s fast-forward responsible tech

Van software voor material bills door Circularise, tot een bot met de naam Alva van Aletta Solutions, die de deelname aan klinische onderzoeken vergemakkelijkt, tot elektrische micro-auto’s van Carver en tot kunstmatige intelligentie van Cradle die helpt bij het bouwen van proteïnen om daar vervolgens medicijnen en voedingsmiddelen mee te kunnen maken. Kortom: van fintech, tot IoT-oplossingen, tot health- en biotech. Van vers-van-school, tot prijswinnend tot reeds gefinancierde start-ups. De variëteit mag dan enorm zijn, de technische innovaties van de start-ups hebben allemaal de potentie om niet alleen ons dagelijkse leven positief te beïnvloeden, maar ook de manier waarop we omgaan met onze planeet, haar natuurlijke reserves en de mens. Daarom is, compleet in lijn met onze internationale campagne “Accelerate the Change”, #responsibletech de kern van onze boodschap.

Kijk op NLatSlush.nl voor een overzicht van alle deelnemende start-ups en partners, en het programma.

Slush is ‘s werelds belangrijkste start-up event, dat oprichters, investeerders en beslissers bij elkaar brengt voor een gecureerd samenzijn van bijna 10.000 aanwezigen in Helsinki. Een van de belangrijkste pijlers is ‘ondernemerschap geherdefinieerd’ dat kijkt naar hoe je ondernemers in contact brengt met wat en wie ze nodig hebben, terwijl ondertussen aan een nieuwe, meer inclusieve en meer betekenisvolle cultuur van ondernemerschap wordt gebouwd.

De vier technische universiteiten van Nederland zijn verenigd in de 4TU. Federatie. Met de Dutch 4TU Impact Challenge biedt de 4TU de slimste ondernemende koppen van de vier universiteiten een platform om hun start-up verder te ontwikkelen. Door de grote finale in Helsinki te organiseren, een dag vóór Slush plaatsvindt, krijgen de acht finalisten ook nog eens de mogelijkheid om zichzelf voor een breed internationaal publiek te presenteren. De finale zal tevens via een livestream te volgen zijn.