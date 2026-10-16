Internationaal groeien is voor veel bedrijven een verleidelijk vooruitzicht en tegelijk een lastige evenwichtsoefening. Meer vestigingen, meer klanten en meer capaciteiten betekenen ook meer afstand tussen mensen, afdelingen en landen. Hoe zorg je dat een organisatie die zich over meerdere continenten uitstrekt, toch als één geheel blijft voelen?

Hoe 2Connect schaal en betrokkenheid met elkaar verzoent

Bij 2Connect, met vestigingen in Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Roemenië en Hong Kong, komt die evenwichtsoefening steeds nadrukkelijker op tafel, vertelt ceo Mark van den Heuvel. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren hard, deed meerdere overnames en breidde daarmee ook zijn technische mogelijkheden uit.

‘Die groei is geen doel op zich, maar een manier om als partner te kunnen optreden voor onze klanten. We hebben een enorme groei gerealiseerd de afgelopen jaren, dat vraagt om het bewaken van de balans én van onze kernwaarden. Gezónde groei is een van die kernwaardes: het doel is vooral om als leverancier een omvang te bereiken die aantrekkelijk is voor grote potentiële klanten. De groei zorgt er ook voor dat je de ruimte krijgt om verder te professionaliseren in de brede zin des woords; je gaat naar de volgende fase als bedrijf.‘

Overnames als versneller

Om die volgende fase te bereiken, zoekt 2Connect niet alleen meer omzet, maar ook aanvullende kennis en capaciteiten in connectivity oplossingen in de breedte. ‘In de markt ervaren we een groeiende waardering voor onze manier van werken en de kennis die we in huis hebben. Ook als het gaat om potentiële overnames valt onze ambitie in goede aarde.‘ In 2023 nam 2Connect CEI Components Express Inc. over, een Amerikaanse fabrikant van gespecialiseerde kabelassemblages voor machine vision en industriële automatisering. Recenter volgden twee Duitse overnames, rmw Kabelsysteme en SATec, waarmee zowel R&D als productiecapaciteit werd uitgebreid, met name op het gebied van lucht- en ruimtevaart, defensie en industriële automatisering.

Daarmee wil 2Connect eerder aan tafel komen bij klanten en technische uitdagingen in een vroeg stadium oplossen, die in de praktijk vaak worden onderschat. ‘Een kabelboom is niet sexy, maar wel nodig‘, zegt Van den Heuvel droog. ‘Je ziet veel in het veld wat echt niet klopt en als we dat uitleggen dan blijkt dat vaak een echte eyeopener.‘

Vooral de overname van het Amerikaanse visionbedrijf laat zien wat nieuwe capaciteiten concreet opleveren. ‘We zijn nu in staat om highspeed-datatoepassingen in het veld te realiseren.‘ De technologie wordt onder meer ingezet bij VAR-systemen op voetbalvelden in Duitsland en bij honkbalvelden in de Verenigde Staten, waar ook thermovisie wordt gebruikt. ‘Deze overname ging met name over capabilities en connecties. Hoe zorg je ervoor dat je geen enkel beeldje mist. Daarnaast hebben we hiermee de markt in de VS voor ons geopend.‘

Meer waarde, minder afhankelijkheid

Naast het uitbreiden van capaciteiten wordt ook gewerkt aan de andere kant van de groeistrategie: risicospreiding. Van den Heuvel noemt dit een derde pijler onder de groei, naast schaal en capaciteiten: marktsegmentatie. ‘Daarmee hebben we de afhankelijkheid teruggebracht, zowel van klanten als van marktsegmenten.‘ Door meer ontwikkelcapaciteit in huis te halen en de eigen mogelijkheden uit te breiden met onder andere zelfontwikkelde connectoren, kan 2Connect volgens hem meer toegevoegde waarde bieden in de keten.

‘Als je het van je mensen verwacht, moet je leiderschapsteam het voorleven’

Wat intern wordt opgebouwd, moet uiteindelijk zichtbaar worden bij de klant. ‘We voegen meer waarde toe voor de klant door hem mee te nemen vanaf het begin van het ontwerp‘, legt Van den Heuvel uit. Doordat 2Connect in verschillende markten actief is, kunnen teams oplossingen over sectoren heen delen. ‘We kunnen lessons learned delen met andere marktsegmenten, want in andere markten zie je andere oplossingen. Maar vaak zijn er wel dezelfde uitdagingen op het gebied van beschikbare ruimte, datasnelheden, backward compatibility uitdagingen, reinheidseisen, normeringen, verpakkingen en traceability.‘ Zo bracht 2Connect een lasertechniek voor het strippen van draad uit de aerospace over naar de medische sector, met de bijbehorende medische normering. ‘Dat zijn heel specialistische technieken. We hebben het hele traject samen met de klant doorlopen.‘

Om die kruisbestuiving op grotere schaal mogelijk te maken, wordt de kennis nu vastgelegd in video’s en tutorials en worden processen intern en extern zichtbaar gemaakt. ‘Hoe wordt het gemaakt, voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die in andere marktsegmenten werken. Uiteindelijk profiteert iedereen daarvan.‘

Klein blijven in een groeiend bedrijf

Groei en marktverbreding raken niet alleen techniek en strategie, ze zijn evengoed een mensenvraagstuk. De kernwaarden van het bedrijf moeten er juist voor zorgen dat medewerkers in de groeiende organisatie vanuit dezelfde uitgangspunten blijven werken. Van den Heuvel somt ze op: ‘We grow and learn, we take ownership, we are customer driven and we 2Connect with care. De strategie drijft op onze core values.‘ Volgens hem begint de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen bij mensen. ‘Als je de cultuur voor elkaar hebt, met de juiste mensen, de juiste drive en de juiste strategie, dan heb je succes. Als je een team hebt dat snapt dat succes van vandaag geen garantie is voor het succes van morgen, en als mensen daar de fun van inzien en daarvoor willen gaan, dan kom je een heel eind.‘

‘We grow and learn, we take ownership, we are customer driven and we 2Connect with care.

Juist wanneer kennis, klanten en vestigingen zich over steeds meer landen verspreiden, wordt het behoud van die cultuur een leiderschapsvraagstuk. ‘We zijn groter aan het worden door klein te blijven‘, zegt Van den Heuvel. ‘Je wilt je cultuur behouden tijdens je steeds verdergaande professionalisering. Je moet de organisatie en governance naar het volgende niveau brengen, met een leadershipteam om groei te organiseren. Je wordt zelf meer een soort programmamanager, want groei betekent meer uitdagingen op verschillende afdelingen. Het gaat erom de schakel te blijven houden tussen afdelingen.‘

Om die verbinding tussen afdelingen te behouden, werkt het leiderschapsteam volgens het model van Lencioni, gericht op vertrouwen binnen teams. ‘Daar hebben we veel in geïnvesteerd. Kort gezegd gaat het over het bouwen van vertrouwen. Als je het van je mensen verwacht, moet je leiderschapsteam het voorleven. Dit is wel de beste investering ooit, het voorleven werkt door in het hele bedrijf.‘

Lokaal bediend, global support

Die manier van samenwerken stopt niet bij de landsgrenzen. ‘We hebben de commerciële businesslijnen over de vestigingen heen ingericht. Daarbij kiezen we voor lokaal bediend, met global support.‘ Leadershipsessies en wereldwijde online commercial meetings, opnieuw volgens het Lencioni-model, moeten ervoor zorgen dat de vestigingen lokaal slagvaardig blijven en tegelijk als één organisatie werken.

Met de kennis en verbindingen uit de recente overnames kan 2Connect klanten in meerdere sectoren en regio’s tegelijk ondersteunen. Maar de menselijke kant blijft daarbij leidend: ‘De uitdaging is om aangesloten te zijn en te blijven, en dat in de gehele organisatie.‘