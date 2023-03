Afgelopen maand heeft de EU het Green Deal Industrial Plan (GDIP) gelanceerd. Later en minder ruim dan misschien gehoopt, maar voor de EU een prestatie om met zoveel landen in dit tijdsbestek met een substantieel plan te komen om de industrie te ondersteunen in de duurzaamheidsversnelling. Hiermee investeren we in het verbeteren van onze duurzame concurrentiepositie, beschermen we opgebouwde kennis en creëren we de werkgelegenheid van de toekomst in Europa. Het plan (onderdeel van de European green deal) is een reactie op de Inflation Reduction Act (IRA) van Amerika waarbij de regering maar liefst €350 miljard beschikbaar stelt om groene investeringen aan te trekken.

Europese industriepolitiek in zicht

Herstel afgeremd, lange termijn positief

Recyclaat levert direct milieuwinst op

Klaar voor verplichte EU duurzaamheidsrapportage?

Europa komt met voorstellen voor wetgeving: de Net-Zero Industry Act om schone en strategische technologie in de EU te versnellen en versterken en de Kritieke grondstoffen Act om de positie te versterken betreft materialen die hard nodig zijn in de toekomst en waarvoor we nu te afhankelijk zijn van andere landen. Lees hier meer (incl. factsheet) + NL toelichting

Ontspanning in de keten – herstel afgeremd

Na twee maanden van herstellende (deel)indexcijfers is de uitkomst van de februarimeting onder de inkoopmanagers lager uitgevallen. De PMI-index loopt licht terug van 49,6 naar 48,7 en staat hiermee nog net in het krimpgebied (<50). Materiaalinkoop loopt terug door een nog licht krimpende orderintake en verdere voorraadafbouw. Dit geldt eveneens voor het onderhanden werk als ook de voorraad gereed product. Beide nemen na een stabilisatie weer iets af.

Dit zorgt mede voor een verdere ontspanning in de toeleverketen wat we voor de tweede maand op rij terugzien in een snelle afname van de levertijden. Deze zijn sinds de zomer van 2020 voortdurend opgelopen en zorgde voor veel vertraging. Een ander positief signaal deze meting is de blijvend positieve verwachting over de toekomstige productie. Deze geeft nog steeds groei aan t.o.v. vorige maand. Lees dit bericht voor meer informatie.

Milieuwinst door inzet gerecycled kunststof

CE Delft heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de klimaatwinst van gerecycled kunststof.

Hieruit blijkt dat recycling van kunststoffen ontegenzeggelijk zin heeft, een flinke milieuwinst oplevert en zo bijdraagt aan de positieve rol die kunststoffen in een duurzame, circulaire economie spelen. De conclusie is gebaseerd op berekeningen wanneer recyclaat gebruikt wordt bij het maken van nieuwe producten. Voor de meest gebruikte kunststoffen is een berekening beschikbaar die aangeeft hoeveel klimaatvoordeel (CO2-equivalent) het oplevert als er in plaats van nieuwe – op olie gebaseerde – kunststof, gerecycled materiaal gebruikt wordt. Door recyclaat te gebruiken worden grondstoffen opnieuw gebruikt en belandt kunststof niet in de verbrandingsoven voor de productie van energie waarbij ook veel CO2 vrijkomt. Door het terugbrengen van het materiaal in de kringloop hoeven er geen nieuwe kunststoffen geproduceerd te worden. Opnieuw klimaatwinst. Om de inzet van recyclaat te verhogen zal er regelgeving moeten komen voor verplichte recyclaat inzet én een verbod op het verbranden van goed te sorteren en recycleerbare grondstoffen. Ook in het ontwerp moet meer focus liggen op goed recycleerbaar materiaal. Lees hier de publicatie

Veel ondernemingen nog niet klaar voor verplichte duurzaamheidsrapportage

Nog veel bedrijven zullen een tandje bij moeten zetten om op tijd klaar te zijn voor de verplichte Europese duurzaamheidsrapportage, CSRD. Binnen een aantal jaar moeten ondernemingen verslag doen van de effecten op van de bedrijfsvoering op milieu, klimaat en mensenrechten.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven gemiddeld genomen nog weinig kennis hebben van de Europese regelgeving die op hen afkomt. Waaronder de CSRD, die bedrijven met meer dan 250 werknemers of meer dan 40 miljoen euro omzet verplicht om naast hun financiële jaarrekeningen vanaf 2025 jaarlijks te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Het gaat hier dan met name om de onduidelijkheid over het stellen van doelen, het gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving, het vergaren van data voor de verplichte rapportages of het opzetten van methodes om te rapporteren. Ook laat uitgebreid CSRD- onderzoek onder 900 CEO’s door PWC zien dat slechts één op de drie bedrijven maatregelen heeft genomen om uitstoot te verminderen. Lees hier de conclusie en tips.