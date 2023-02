Afgelopen 1 december is Martin Prins bij VHE Industrial Automation gestart als cfoo, een rol waarin hij verantwoordelijk is voor de gehele finance en operations van de Eindhovense systeemleverancier. Prins heeft een carrière achter de rug bij onder meer Aalberts Fluid Control en Aalberts Dispense Technologies, als cfo en operationsdirecteur en heeft veel ervaring met mergers en acquisitions. Prins gaat samen met ceo Joop Essing de directie vormen en neemt daarin de positie over van cto/coo Marc van Happen. Die heeft namelijk, na 27 jaar VHE, waarvan 12 jaar ais aandeelhouder en 6 jaar als onderdeel van de directie, eind januari afscheid genomen.

Wie de cto-rol van Van Happen gaat overnemen, wordt in de loop van de komende weken bekendgemaakt. Deze persoon zal plaatsnemen in het versterkte managementteam dat van vier naar zes personen gaat. Vorig jaar is Josephine van der Klis benoemd als operations manager, afkomstig van VDL ETG. ‘De wijzigingen in de directie- en managementstructuur passen in onze ambitie om ons klaar te maken voor verdere groei’, vertelt Essing. ‘Bij het aantrekken van nieuwe directie- en MT-leden kiezen we bewust voor mensen met ervaring binnen grotere industriële maakbedrijven. Dat zijn dus mensen die zelf gezien en ervaren hebben wat het organisatorisch vraagt om leiding te geven aan de processen binnen een grotere organisatie.’ Ondernemingen van een omvang waar VHE dus naartoe wil groeien. ‘Om dat te realiseren investeren we ook in het uitbreiden bij bestaande en het acquireren van nieuwe klanten.’

Voor die groei wordt niet alleen geïnvesteerd in nieuwe mensen, maar ook in nieuwbouw. ‘Per 1 januari 2024 ruilen we ons pand in Veldhoven in voor een nieuwe, grotere locatie op industrieterrein De Hurk in Eindhoven. Het hoofdkantoor op het Flightforum in Eindhoven blijft ongewijzigd.’ Voor de financiering van die investeringen koos VHE in 2021 voor overname door het private equity-bedrijf Torqx Capital Partners.

VHE ontwikkelt, ontwerpt en produceert machine control-, machine connectivity- en motion control-systemen. Dat doet het bedrijf voor oem’ers in onder andere de semicon, de hightech machinebouw en de smart energiemarkt.