De vraag naar plaatwerk groeit alleen maar, dus gaan de zaken goed bij BOZ Group, tier-1 toeleverancier van precisieplaatwerk. Tegelijkertijd nemen de uitdagingen toe doordat zich op allerlei fronten tekorten aandienen. Om daarop in te spelen en leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen, gaat BOZ meer zelf doen. Zo is in Bergen op Zoom de eerste freesbank inmiddels geïnstalleerd en wordt al gerekend aan de haalbaarheid van een eigen cleanroom, voor het schoon verpakken van producten.

BOZ Group (155 medewerkers) is gespecialiseerd in ontwikkeling & engineering, plaatbewerking, poedercoaten en assemblage. Het bedrijf levert plaatdelen, lichte constructies, modules en compleet geassembleerde machines en apparaten aan onder meer de voedingsmiddelen-, agro-, elektrotechnische, medische en farmaceutische industrie en de machine- en apparatenbouw. BOZ groeit en bouwt gestaag aan haar ‘smart factory’, door te investeren in digitalisering, nieuwe machines, slimmere logistieke processen en goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers.

Volle orderportefeuilles

Het gaat goed bij BOZ, meldt directeur Corné van Opdorp. ‘Onze klanten hebben volle orderportefeuilles en de problemen met de toelevering van componenten en materialen hebben ze redelijk goed kunnen oplossen. De vraag naar plaatwerk neemt daarom toe en dat merken wij.’ Alle reden voor BOZ om zijn investeringen in productieautomatisering en personeel door te zetten.

Machines en mensen

Zo komt er deze maand een nieuwe volautomatische laser, de TruLaser Center 7030, en staat voor januari de vervanging gepland van een kantcel door de TruBend Cell 5000. Met de nieuwe, complete automatisering BOOST is BOZ al aan het schaduwdraaien en ook de logistiek wordt anders ingericht, zodat een en ander efficiënter gaat verlopen. ‘Daarbij blijft planning het grootste vraagstuk, vanwege de complexiteit en diversiteit van onze orders.’ Ook in personeel blijft BOZ investeren. ‘In een moeilijke arbeidsmarkt proberen we nieuwe mensen aan te trekken en tegelijkertijd de achterdeur dicht te houden door bestaande medewerkers te binden en boeien. We doen veel aan competentieontwikkeling om onze mensen mee te nemen in onze strategie. Centraal daarin blijft de opgave om de efficiency en kwaliteit van onze processen hoog te houden.’

Freesbank

Nieuw in de strategie van BOZ is dat het bedrijf meer zelf gaat doen, vanwege nieuwe tekorten die zich nu aandienen. ‘De toeleveranciers voor freeswerk hebben het in de huidige markt ook druk en soms zelfs te druk. Daarom halen we het frezen weer in eigen huis. Begin september hebben we een eerste freesbank geïnstalleerd, die we ook nog voorzien van automatisering met een robot voor het beladen en ontladen.’ Met freescapaciteit wil BOZ de leveringszekerheid richting zijn klanten beter kunnen garanderen.

Cleanroom

Zover is het nog niet met een cleanroom, maar die staat wel op de agenda. ‘We krijgen veel vraag van klanten uit de halfgeleiderindustrie, waarvoor de producten schoon moeten worden verpakt. Dat laten we buiten de deur doen, maar die leveranciers zitten nu ook vol. Daarom zijn we aan het bekijken of we op termijn ook zelf schoon gaan verpakken. Als de business case goed blijkt uit vallen, gaan we een cleanroom inrichten.’

Energie

Kortom, met veel energie pakken Van Opdorp en zijn team nieuwe uitdagingen op. Tegelijkertijd is energie zelf een vraagstuk geworden. ‘Ik heb onlangs akkoord gegeven voor weer een nieuwe investering, dit keer in een buislaser. Daarbij heb ik voor het eerst een voorbehoud moeten maken dat wel de energievoorziening gegarandeerd moest zijn. Een uitbreiding van de zakelijke aansluiting voor elektriciteit is tegenwoordig echter niet vanzelfsprekend. Dat kan een belemmering voor toekomstige groei zijn.’ Ook gas is sinds kort een onzekere factor. ‘Wij hebben veel gas nodig voor onze poedercoatprocessen. De vraag is dus wat gas dit najaar gaat doen, wat betreft levering en prijs. Wij denken al na over alternatieven, met elektrificatie van processen of de inzet van waterstof, biogas of wind. Punt van discussie is echter in hoeverre de teruglevering van te veel opgewekte energie aan het net zal worden beperkt. Daarover wil ik mijn zorg uitspreken.’ Over (terug)leveringszekerheid gesproken.