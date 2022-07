Akkerman ziet onder meer mogelijkheden om de zelfontwikkelde software waarmee Greener werkt breder in te zetten. “Onze software is wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt. Vanuit de batterij kunnen wij niet alleen inzicht in het gebruik bieden, maar ook verschillende stroombronnen zoals zon, wind en waterstof aansturen. Zo verbinden we de tijdelijke energiemarkt aan zowel opslag als slimme technologie. Dat is belangrijk in een tijd van acute capaciteitsproblemen op het energienet en een snel stijgende vraag naar elektriciteit”, weet Akkerman.

DIF Capital Partners is een onafhankelijke en wereldwijd actieve investeringsmaatschappij met circa 11 miljard euro onder beheer verspreid over tien infrastructuur fondsen en co-investeringsvehikels. DIF investeert in (duurzame) energie, telecom, sociale infrastructuur en transportsectoren met een focus op Europa, Noord- en Zuid Amerika en Australië via twee complementaire strategieën: DIF CIF fondsen die zich richten op groeikapitaal en buy-out investeringen in kleine tot middelgrote ondernemingen actief in energietransitie, telecom en transport, en de traditionele DIF fondsen die zich richten op laag risico infrastructuur investeringen met lange termijn gecontracteerde of gereguleerde inkomstenstromen. DIF’s team bestaat uit 190 professionals vanuit kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, New York, Parijs, Santiago, Sydney en Toronto.