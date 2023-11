Govert van Oord werkt sinds 2002 bij Van Oord en heeft voor het bedrijf onder meer in het Midden-Oosten, Spanje en Brazilië gewerkt. Momenteel is hij als Managing Director verantwoordelijk voor de Business Unit Dredging & Infra. Govert is 53 jaar en studeerde civiele techniek in Delft en deed een MBA aan het IMD in Zwitserland.

Pieter van Oord leidde Van Oord meer dan 15 jaar als CEO en is in totaal 30 jaar werkzaam bij Van Oord. Pieter zal op een later moment toetreden tot de Raad van Commissarissen van Van Oord. Hij wordt door de Raad van Commissarissen van Schiphol NV voorgedragen als nieuwe CEO van Schiphol.

Pieter van Oord heeft Van Oord door zijn ondernemerschap getransformeerd van een baggerbedrijf naar een brede maritieme aannemer. Met name de groei van offshore wind heeft ertoe geleid dat Van Oord nu sterk gepositioneerd is met twee Business Units (Dredging & Infra en Offshore Energy). Het bedrijf draagt dagelijks bij aan de grote maatschappelijke vraagstukken rondom klimaatadaptatie en energietransitie.

De Raad van Commissarissen is verheugd dat Govert de rol van CEO op zich neemt, waarmee het bedrijf een CEO van de vijfde generatie krijgt.