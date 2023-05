In de wereldwijde cloudmarkt gaan jaarlijks honderden miljarden dollars om. Amazon Web Services en Microsoft Azure zijn de grootste partijen, Google Cloud zit ze op de hielen. Google Cloud opende een jaar of drie geleden een vestiging in Amsterdam om de Benelux-markt optimaal te kunnen bedienen en verder te laten groeien. Google Cloud trekt daarbij intensief op met partner en ICT-dienstverlener Vanenburg met het hoofdkantoor in Putten, die een enorme expertise en ervaring heeft in sectoren als de maakindustrie, logistiek en retail. ‘De industrie staat voor allerlei uitdagingen en één ervan is om een stevig digitaal fundament neer te leggen onder hun processen.’

– ‘Het gaat ons niet om instant succes.’

– ‘Ons platform is zodanig ingericht dat alles eenvoudig met alles kan communiceren.’

– ‘We passen bewezen techniek toepassen in de context van de klant.’

– ‘In de industrie moet alle OT en IT met elkaar kunnen praten.’

– ‘Innovatie zit in onze cultuur en dat stimuleren we ook bij onze partners.’

Joris Schoonis (Google Cloud Benelux) en Ardjan Baan (ICT-dienstverlener Vanenburg):

Google’s moederbedrijf Alphabet zet strategisch in op Google Cloud en wil vanuit het kantoor in Amsterdam ook het aantal klanten in de Benelux rap vergroten. Van mkb tot grote ondernemingen, van de gezondheidszorg, overheid tot en met de industrie en alle mogelijke andere sectoren, stelt Joris Schoonis, managing director Google Cloud voor de Benelux. Cijfers specifiek voor deze regio kan hij niet geven, ‘maar de markt is zeer veelbelovend en reageert enthousiast’, verzekert hij. ‘In heel 2018 behaalden we als Google Cloud wereldwijd 5,8 miljard dollar omzet. Afgelopen kwartaal alleen al was dat 7,3 miljard. We investeren in Nederland ook flink in onze datacentra in onder meer Eemshaven om het toenemend aantal klanten optimaal te kunnen bedienen.’

Digitale reis

Google Cloud biedt een high-performance infrastructuur voor opslag, data-analyse, AI, machine learning en online samenwerking. Daarbij hanteert het een uitgesproken partner first-strategie. Het werkt samen met de grote system integrators in de wereld en bedient een groep klanten via een netwerk van distributeurs. Maar essentieel zijn de dedicated partners met specifieke marktervaring en expertise. Schoonis: ‘Als we het gesprek aangaan met – potentiële – klanten, willen we dat samen doen met een partner die de weg weet in een bepaalde sector. Vanenburg bijvoorbeeld is helemaal thuis in de industrie, logistiek en retail, drie belangrijke clusters. We weten heel veel van de technologie, maar er komt veel meer bij kijken om de digitale reis van onze klanten uiteindelijk succesvol te maken in de praktijk.’ Hij noemt Vanenburg een gecommitteerd partner, met diepe domeinkennis om klanten te bedienen op basis van Google Cloud-technologie. Vanenburg werkt voor klanten in eigen land en volgt ze moeiteloos in andere delen van Europa of de wereld.

Duurzame relaties

Vanenburg en Google Cloud Benelux bewegen zich samen op de markt. Er is een gezamenlijke strategie, een gezamenlijk businessplan. Engineers en productmanagers van beide organisaties hebben hechte, rechtstreekse contacten waar nodig. Schoonis: ‘Het gaat ons niet om instant succes. We willen waarde creëren voor onze klanten op de lange termijn, we bouwen aan duurzame relaties.’

Vanenburg is al een jaar of tien partner van Google Cloud en die samenwerking is de afgelopen jaren alleen maar intensiever geworden, aldus ceo Ardjan Baan van Vanenburg. ‘We hebben in het verleden ons eigen cloudplatform gehad met Cordys. Later hebben we de shift gemaakt naar een partnerschap met Google Cloud, juist omdat we kunnen bouwen en vertrouwen op de enorme innovatiekracht van een partij als Google. Vanenburg is expert in ‘the last mile’: dat wil zeggen dat we bewezen techniek toepassen in de context van de klant. Google lanceert steeds weer nieuwe cloudproducten, dat is geweldig om te zien. Wij omarmen die “halffabricaten” en maken eindoplossingen voor onze klanten.’

Latest & greatest

Schoonis somt moeiteloos een rijtje voordelen op waarmee Google Cloud zich samen met zijn partners wil onderscheiden van andere cloudpartijen: ‘We brengen vanzelfsprekend de applicaties en data van onze klanten naar de cloud en passen daarop de latest and greatest machine learning en artificial intelligence toe. Daarbij bieden we een uitgesproken open cloud: bedrijven hebben on premise businesssoftware, ze gebruiken bedrijfskritieke applicaties van uiteenlopende leveranciers of zitten ook op andere cloudplatformen: ons platform is zodanig ingericht dat alles eenvoudig met alles kan communiceren. Daarbij hebben we veel aandacht voor een uiterst veilige cloud: cybersecurity en data integrity staan voorop. “Alle data zijn en blijven jouw data”, kunnen we klanten verzekeren. We bieden een collaborative cloud: bedrijven kunnen op een goede en veilige manier in- en extern samenwerken en communiceren.’ En Schoonis noemt Google Cloud bovendien de groenste, meest duurzame cloud. ‘Dat is vandaag de dag relevanter dan ooit. In 2030 willen we compleet CO 2 -neutraal zijn.’

Snelle groei in de cloudmarkt

Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud domineren de cloudmarkt met twee derde marktaandeel.

In 2021 bedroeg de wereldwijde omzet in die cloudmarkt meer dan 275 miljard euro. De omzet in Europa was toen zo’n 65 miljard euro.

De markt groeit met tientallen procenten per jaar. Volgens schattingen gaat er over een jaar of vijf in de cloudmarkt wereldwijd al snel 350 miljard euro per jaar om.

Digitaal fundament

Google Cloud biedt een overkoepelend platform met een scala aan mogelijkheden en kennis om data te hosten, te ontsluiten en te analyseren. Baan: ‘De industrie staat voor allerlei uitdagingen en één ervan is om een stevig digitaal fundament neer te leggen onder hun processen. Al hun OT en IT moet met elkaar kunnen praten: dat is soms in orde, maar heel vaak zien we nog gaten en hiaten. Met Google Cloud als basis zorgen we voor verbinding en samenwerking.’

Dat is meteen voorwaarde voor de volgende stap: een daadwerkelijk intelligente operatie. ‘Veel productiebedrijven hebben legio sensoren in hun eigen productieprocessen, en in de machines en andere producten die ze aan hun markt leveren. De data willen ze op een slimme manier uitlezen en gebruiken, bijvoorbeeld voor predictive maintenance of forecasts. Steeds weer is de vraag hoe ze als bedrijf beter kunnen opereren. Hoe komen ze tot betere en andere producten, tot een optimalere bedrijfsvoering? Digitale transformatie helpt daarbij’, aldus Baan.

‘Ieder bedrijf moet “iets” met de informatievoorziening’

Digitalisering is vanzelfsprekend geen doel op zich, benadrukken Baan en Schoonis. Schoonis: ‘We ontzorgen klanten, zodat zij volledig kunnen focussen op hun organisatie en zich onderscheiden van andere ondernemingen in hun markt.’

Toegesneden applicaties

Onder de klanten van Google Cloud wereldwijd zitten klinkende namen als Mitsubishi Heavy Industries, Siemens, Toyota en Airbus. Voor Solvay, een Belgische multinational in chemie en plastics, managet Vanenburg een toegesneden applicatie voor visuele inspectie, met daaraan gekoppeld AI en machine learning om de voortdurende stroom foto’s en video te interpreteren. Beeldanalyse geeft bijvoorbeeld aan of veiligheidsregels zoals het dragen van beschermende kleding en helmen goed worden nageleefd. Of het wordt gebruikt voor productinspectie, of helpt bij het zoeken naar oorzaken bij productiestoringen. ASML gebruikt het Google Cloud-platform onder meer voor productontwikkeling: er draaien simulaties met gigantische hoeveelheden data om de time to market te verkorten. Baan: ‘In de oude wereld zou dat soort tests veel en veel meer tijd en inspanningen kosten.’

Prijsmodel

Maar die cloud met al zijn slimme applicaties is allang niet meer iets voor enkel de grote spelers der aarde, stellen Schoonis en Baan. Ook voor het mkb zijn er interessante mogelijkheden ‘door flexibiliteit in het prijsmodel’. Schoonis: ‘We willen juist ook uitbreiden in de markten voor kleinere en middelgrote organisaties en zo de meest innovatieve techniek tegen een haalbare prijs bieden.’

De beslissing om wel of niet de cloud in te gaan, heeft vaak ook niet per se te maken met de grootte van een bedrijf, aldus Baan. Bedrijven zien in dat ze zich kunnen onderscheiden in de markt door die stap te zetten, volgens hem: ‘Waar IT voorheen vooral als kostencomponent werd gezien, verschuift dat de laatste jaren enorm naar “Elk bedrijf wordt een softwarebedrijf”. Ieder bedrijf moet naast het leveren van zijn producten “iets” met de informatievoorziening. De markt wil up-to-date data over levertijd, kwaliteit, onderhoud, herkomst van materialen, productiewijze, ecologische footprint, noem maar op. In de ketens gaat enorm veel informatie om en die kunnen we met de technologie van Google Cloud beter benutten.’

Digitale gereedschapskist

Vanenburg introduceerde vorig jaar Rappit, een application development accelerator, om sneller dan ooit specifieke applicaties voor klanten te bouwen. Binnenshuis werd die accelerator al langer gebruikt. Baan: ‘Bij de start van een project verzamelen wij de wensen van de klant en ontwikkelen een prototype. Dat visualiseren we en leggen we aan de klant voor. We stellen het prototype bij en genereren dan direct de code voor de applicatie. Zo’n applicatie draait vervolgens in Google Cloud of desgewenst lokaal bij de klant zelf.’ Met Rappit én bouwblokken van Google Cloud werd bijvoorbeeld een ShopFloor-oplossing ontwikkeld, waarbij metaalbedrijf Vlastuin Group als launching customer fungeerde.

Vanenburg traint klanten desgewenst om de ‘gereedschapskist’ Rappit zelf te gebruiken, en biedt de tool bovendien aan aan andere (Google Cloud-)partners die in compleet andere markten acteren, zoals de overheid of financiële wereld. Baan: ‘Ook daarom ben ik enorm blij met het brede, innovatieve ecosysteem van Google Cloud en partners waarin we meedraaien.’ Google Cloud lanceert continu nieuwe bouwblokken, zoals de Manufacturing Data Engine-oplossing of het Cortex-framework om SAP-data te verwerken. ‘Met dat soort LEGO-blokken en ons eigen Rappit-product kunnen we heel snel specifieke toepassingen voor klanten bouwen.’

Schoonis noemt het ‘geweldig dat Vanenburg met al zijn expertise zo’n framework als Rappit heeft neergezet om klanten sneller te kunnen bedienen. Dat is win-win voor alle partijen. Innovatie zit in onze cultuur en dat stimuleren we ook bij onze partners.’

Signalen

Google Cloud werkt met een customer advisory board om rechtstreeks van klanten te horen waar ze behoefte aan hebben en wat ze anders willen. Die wensen en signalen komen ook via de partners binnen. ‘We blijven doorontwikkelen op allerlei vlakken’, aldus Schoonis. ‘We zijn ervan overtuigd dat we samen met onze partners op de juiste weg zitten en luisteren continu naar de markt. We krijgen ook veel positieve feedback vanuit die markt over de samenwerking met Vanenburg.’

Baan: ‘Samen verkopen we niet wat willekeurige losse boutjes en moertjes onder de motorkap. We zorgen dat bedrijven slimmer en efficiënter kunnen opereren door hun automatisering optimaal in orde te hebben.’