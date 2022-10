De Amerikaanse senator Patrick Leahy en GlobalFoundries, een wereldleider in de productie van halfgeleiders met veel functies, hebben vandaag de toekenning aangekondigd van $ 30 miljoen aan federale financiering om de ontwikkeling en productie van galliumnitride (GaN) van de volgende generatie op siliciumhalfgeleiders in de faciliteit van GF in Essex Junction, Vermont, te bevorderen. Met hun unieke vermogen om aanzienlijke warmte- en vermogensniveaus te verwerken, zijn GaN-halfgeleiders gepositioneerd om baanbrekende prestaties en efficiëntie mogelijk te maken in toepassingen zoals 5G- en 6G-smartphones, RF draadloze infrastructuur, elektrische voertuigen, elektriciteitsnetten, zonne-energie en andere technologieën.

De aankondiging werd gedaan tijdens een evenement vandaag in GF’s Fab, bijgewoond door Sen. Leahy, GF President en CEO Dr. Thomas Caulfield, GF Vermont Fab Vice President en General Manager Ken McAvey, Greater Burlington Industrial Corporation President Frank Cioffi, GF Fab teamleden en andere gasten. De federale financiering van $ 30 miljoen, veiliggesteld door senator Leahy als een toewijzing in de Consolidated Appropriations Act voor het fiscale jaar 2022, zal GF in staat stellen om tools te kopen en de ontwikkeling en implementatie van 200mm GaN-waferproductie uit te breiden. De integratie van geschaalde GaN-productie in de mogelijkheden van de Fab bevordert het langdurige wereldwijde leiderschap van de faciliteit in RF-halfgeleidertechnologie en positioneert GF voor leiderschap in het maken van chips voor krachtige toepassingen, waaronder elektrische voertuigen, industriële motoren en energietoepassingen.

“Senator Leahy’s leiderschap en toewijding zijn van groot belang geweest voor de groei en het succes van de halfgeleiderproductie in Vermont,” zei Dr. Caulfield. “Namens het hele GF-team dank ik senator Leahy voor zijn standvastige steun aan GF gedurende zijn vele jaren in functie. Zoals te zien is met de aankondiging van vandaag, is hij een kampioen geweest om deze faciliteit in de wereldwijde voorhoede van de halfgeleiderproductie te plaatsen. Met deze nieuwe federale financiering en het potentieel voor verdere ondersteuning in de federale begroting van 2023, is GF goed gepositioneerd om een wereldleider te worden in de productie van GaN-chips – hier in Vermont. ”

“Chips die over de hele wereld worden gebruikt, worden hier in Essex Junction gemaakt door dit toegewijde personeel,” zei senator Leahy. “Daar ben ik enorm trots op, en het is iets waar alle Vermonters en Amerikanen trots op kunnen zijn. Deze financiering is een investering in amerikaans leiderschap in verbeterde technologie voor chips die alles om ons heen verbinden en onze handheld-apparaten van stroom voorzien – met GlobalFoundries en Vermonters voorop.”

Deze Other Transaction Agreement (OTA) is aangegaan door de Defense Microelectronics Activity via het Trusted Access Program Office (TAPO) van het Amerikaanse ministerie van Defensie. TAPO’s primaire missie is om geavanceerde halfgeleiders aan te schaffen voor de meest kritieke en gevoelige wapensystemenplatforms van de afdelingen. TAPO ondersteunt sinds 2019 dual use (zowel civiele als militaire toepassingen) GaN op het gebied van siliciumontwikkelingsinspanningen, omdat GaN een stabiele halfgeleider biedt die geschikt is voor hoogvermogen, hoogfrequente apparaten die de DoD nodig heeft om technologisch voordeel voor de Verenigde Staten te behouden. Deze huidige ontwikkelingsfase is van plan om eerdere TAPO-successen te benutten en deze technologie voor tweeërlei gebruik te laten rijpen.

“GlobalFoundries is een cruciale partner geweest voor het Trusted Access Program Office, waardoor halfgeleiderzekering (Trust) mogelijk is voor geavanceerde halfgeleidertechnologieën voor de meest geavanceerde wapensystemenplatforms van het ministerie. Deze betrokkenheid is slechts één stap die het DoD neemt om ervoor te zorgen dat de VS toegang blijft houden tot geavanceerde micro-elektronische technologieën zoals galliumnitride,” zei DMEA-directeur Dr. Nicholas Martin.

Deze overeenkomst van $ 30 miljoen is de nieuwste federale investering om GaN te ondersteunen bij GF’s Vermont Fab. In de fiscale jaren 2020 en 2021 verzekerde senator Leahy zich van een totaal van $ 10 miljoen voor onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot de vooruitgang van GaN-technologie in de faciliteit, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor deze nieuwe prijs.

De fabriek van GF in Essex Junction, Vermont, in de buurt van Burlington, was een van de eerste grote halfgeleiderproductielocaties in de Verenigde Staten. Vandaag de dag werken er bijna 2.000 GF-medewerkers op de site, met een productiecapaciteit van meer dan 600.000 wafers per jaar. Gebouwd op de gedifferentieerde technologieën van GF, worden deze GF-gemaakte chips gebruikt in smartphones, auto’s en communicatie-infrastructuurtoepassingen over de hele wereld. De Fab is een vertrouwde foundry en produceert veilige chips in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie, voor gebruik in enkele van de meest gevoelige lucht- en ruimtevaart- en defensiesystemen van het land.

GlobalFoundries (GF) is een van ‘s werelds toonaangevende halfgeleiderfabrikanten. GF herdefinieert innovatie en halfgeleiderproductie door het ontwikkelen en leveren van functierijke procestechnologieoplossingen die leiderschapsprestaties bieden in alomtegenwoordige snelgroeiende markten. GF biedt een unieke mix van ontwerp-, ontwikkelings- en fabricagediensten. Met een getalenteerd en divers personeelsbestand en een productievoetafdruk op schaal in de VS, Europa en Azië, is GF een vertrouwde technologiebron voor zijn wereldwijde klanten.