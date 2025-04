De door Donald Trump voorgestelde tarieven voor halfgeleiders kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de groei van de Amerikaanse sector voor medische hulpmiddelen, aangezien meer dan de helft van alle apparaten voor hun werking afhankelijk zijn van halfgeleiders (chips). Nu de wereldwijde toeleveringsketens onder druk staan en de kosten stijgen, vooral van leveranciers uit Taiwan, wordt de gezondheidszorgsector geconfronteerd met dreigende prijsstijgingen die de toegankelijkheid kunnen belemmeren en de marktexpansie kunnen vertragen, aldus GlobalData, een toonaangevend data- en analysebedrijf.

Naar verluidt wordt meer dan 90% van ’s werelds meest geavanceerde chips gemaakt in Taiwan, waar momenteel een tarief van 32% geldt voor alle goederen die naar de VS worden geëxporteerd. Vanaf midden april 2025 heeft Trump gezegd dat hij van plan is om op een bepaald moment in de toekomst tarieven te heffen op halfgeleiders. Ongeveer 50% van de medische apparaten gebruiken halfgeleiders in een of andere vorm om te functioneren. Dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijke stijging van de kosten voor medische apparatuur voor consumenten en gezondheidszorgsystemen in de VS.

Als er een hoger tarief wordt geheven op niet-Amerikaanse halfgeleiders, is het zeer waarschijnlijk dat de kosten van deze medische hulpmiddelen zullen stijgen. Hoewel grote halfgeleiderfabrikanten productiefabrieken – of fabs – in de VS hebben, wordt het merendeel van de halfgeleiders, of wafers, buiten de VS geproduceerd door Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC). Volgens TSMC had het in 2024 wereldwijd 16 miljoen wafers geproduceerd.

David Beauchamp, medisch analist bij GlobalData, licht toe: “Als de tarieven van Trump van invloed zijn op de invoer van halfgeleiders, kunnen bedrijven een kostenstijging verwachten bij de inkoop van halfgeleiders en chipsets voor medische apparaten, zelfs als de eindassemblage in de VS plaatsvindt. Deze prijsstijgingen zullen waarschijnlijk worden doorberekend aan consumenten en gezondheidszorgsystemen. De binnenlandse productie van halfgeleiders heeft momenteel onvoldoende capaciteit om aan de vraag van de industrie te voldoen, waardoor verstoringen van de toeleveringsketen onvermijdelijk zijn.”

Momenteel volgt GlobalData alleen al in de VS voor meer dan 207 miljard dollar aan medische hulpmiddelen. Op dit moment groeit de markt met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,9% van 2023 tot 2033, volgens de Medical Market Analyzer. Met de dreiging van tarieven op de productie van medische hulpmiddelen is het echter nog maar de vraag of dit hoge groeipercentage zal aanhouden, of dat het zal vertragen naarmate de impact van de tarieven gevoeld wordt door zowel consumenten als bedrijven.

Beauchamp concludeert: “De halfgeleiderindustrie, die een vitaal onderdeel is van de toeleveringsketen voor een groot percentage van de medische hulpmiddelen, zal zeer waarschijnlijk worden getroffen door de algemene tarieven van de Trump-administratie. Zelfs met faciliteiten die in de VS worden gebouwd, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de binnenlandse productie van deze vitale onderdelen zal kunnen voldoen aan de vraag van de medische hulpmiddelenindustrie, laat staan aan de talloze andere industrieën die afhankelijk zijn van halfgeleiders. Met de voortdurende onzekerheid van deze tarieven valt nog te bezien wat de gevolgen zullen zijn voor de industrie van medische hulpmiddelen.”