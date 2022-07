GL Plastics is overgenomen door VDL Groep. Alle 60 medewerkers van de specialist in kunststofspuitgieten blijven werkzaam bij het bedrijf dat gevestigd is op Science Park Eindhoven in Son. GL Plastics zal verdergaan onder de naam VDL GL Plastics. De activiteiten van GL Plastics sluiten goed aan bij de activiteiten van VDL Groep op het gebied van kunststoffen.

GL Plastics is in 1989 opgericht door Gerard van der Leegte, oom van Willem van der Leegte. Het bedrijf is specialist in hoogwaardig spuitgietwerk en bedient voornamelijk klanten in de automobielindustrie, de medische industrie en klimaatbeheersing. De jaaromzet van GL Plastics bedroeg in 2021 15 miljoen euro. VDL Groep beschikt met zijn werkmaatschappijen VDL Parree, VDL Kunststoffen, VDL Wientjes Emmen, VDL Wientjes Roden en VDL Fibertech reeds over een sterke positie in de wereld van kunststoffen.

‘Gezamenlijk verder uitbouwen’

Directeur Bert van der Velden van GL Plastics, die zijn aandelenbelang ook verkoopt, kijkt uit naar de samenwerking met VDL Groep: “De overname door VDL stelt ons in staat om onze internationale klanten nog beter te bedienen en gezamenlijk verder uit te bouwen. Door onze focus op kwalitatief hoogwaardig en geautomatiseerd spuitgietwerk biedt de overname ons ook nieuwe kansen bij klanten van VDL. GL Plastics is sterk in metaal-kunststofcombinaties. Daarin willen we ons verder ontwikkelen; de metaalexpertise bij VDL Groep gaat ons daarbij zeker helpen. Voor onze medewerkers betekent deze overname dat onze continuïteit en ons toekomstperspectief als onderdeel van de VDL-familie worden versterkt. Daarnaast zijn we met VDL Groep beter in staat om te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en middelen.”

‘Hoogwaardig maakbedrijf’

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Wij zijn verheugd dat we een mooi, hoogwaardig maakbedrijf zoals GL Plastics aan VDL Groep kunnen toevoegen. Doordat de competenties van GL Plastics naadloos aansluiten bij die van VDL zien we met deze overname volop synergievoordelen.”

GL Plastics heeft tot maart 2015 samen met GL Precision onderdeel uitgemaakt van GL Group. GL Precision is vanaf dat moment onderdeel van VDL Groep en omgedoopt tot VDL GL Precision. Dit hightechbedrijf is gespecialiseerd in het vervaardigen van complexe en fijnmechanische onderdelen en modules, onder andere voor de halfgeleiderindustrie, lucht- en ruimtevaart en optische industrie.