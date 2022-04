Girls’ Day moet meisjes eerder met technologie in aanraking brengen – en ze ertoe verleiden

Techniek en jeugd staan deze april centraal in Nederland. Vandaag is het, op initiatief van VHTO, wederom Girls’ Day. In heel het land openen bèta-, technische, IT-bedrijven én technische of IT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar om hen kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT. Over een week, op 13 april, volgt een tweede evenement voor jeugd: de finale van de vierde Raspberry Pi-scholencompetitie. ‘Twee broodnodige evenementen in een tijd waarin technisch talent hard nodig is’, zegt Mark Griep, hoofd PA Consulting Nederland, de initiatiefnemer van de scholencompetitie.

‘Kennis van techniek en digitale vaardigheden zijn nog nooit zo belangrijk geweest voor de maatschappij. Of het nu gaat om de ontwikkeling van vaccins, het bestrijden van klimaatverandering of het bevorderen van de energietransitie – voor al deze complexe maatschappelijke uitdagingen hebben we het innovatief vermogen van de jeugd hard nodig. De jaarlijkse Raspberry Pi-wedstrijd is opgezet om scholieren enthousiast te maken voor techniek, door hen uit te dagen uitvindingen te doen waar de maatschappij iets aan heeft. Jongeren zijn als geen ander in staat inspirerende en relevante oplossingen te bedenken voor complexe problemen, omdat ze vaker denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.’

De maatschappelijke relevantie van technologie zien

Maar om maatschappelijke uitdagingen te overwinnen, moeten de oplossingen ook een afspiegeling zijn van de maatschappij, zegt Rian van Heur, communicatieadviseur bij VHTO en projectmanager van Girls’ Day. ‘Daar is betrokkenheid vanuit alle delen van de bevolking voor nodig. Maar helaas zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de technische sectoren die zo’n kritieke rol spelen in het innovatieproces. Het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een technische studie of beroep is al jaren ontzettend laag. Juist daarom zijn initiatieven als Girls’ Day en de Raspberry Pi-competitie belangrijk – activiteiten waarbij jongeren aan de slag gaan met technologie en daarbij ook nog de maatschappelijke relevantie ervan zien. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder jongeren in aanraking komen met technologie, hoe eerder ze er vertrouwd mee worden en voor een technische richting kiezen. Zeker voor meisjes is dat essentieel.’