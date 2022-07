Gimv heeft de ambitie om een groep van installatiebedrijven uit te bouwen en werkt daarvoor samen met Lenaerts/LVR en ABN Klimatisatie. Samen zullen zij verder op zoek gaan naar bijkomende acquisities om een toonaangevende speler te creëren, gespecialiseerd in geïntegreerde B2B multi-techniek projecten.

De basis voor de groep wordt gevormd door Lenaerts/LVR en ABN Klimatisatie.

Lenaerts/LVR, omzet €16m, 45 werknemers) is in 1981 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de wereld van de industriële installatietechnieken, met focus op elektrotechniek. ABN Klimatisatie werd opgericht in 1996 en is een specialist in retail-, kantoor- en industrie-klimatisatie.

Om de energietransitie te realiseren, is er een groeiende nood aan het energiezuiniger maken van gebouwen, het elektrificeren van verwarming en mobiliteit en het realiseren van nieuwe technologieën en businessmodellen. In deze context is er plaats voor een professioneel uitgebouwd installatiebedrijf dat hiervoor multi-techniek oplossingen aanbiedt. Het samenbrengen van verschillende bedrijven laat toe om de investeringen in digitalisering, automatisering en talent management te versnellen, en zo de klanten nog beter te ontzorgen. De huidige eigenaars van Lenaerts/LVR en ABN Klimatisatie herinvesteren op het niveau van de nieuwe groep en blijven aan boord bij hun respectievelijke vennootschappen. Zij zullen de verdere uitbouw van het installatiebedrijf actief mee ondersteunen. De groep zal onder leiding staan van Geert Fostier, die ervaring heeft met buy-and-build in de sector.

Ilse Lenaerts, zaakvoerder van Lenaerts & LVR, zegt“We willen ons bedrijf klaar maken voor de sterk veranderende toekomst die voor ons ligt. Het creëren van synergieën binnen deze nieuwe groep zal voor ons en toekomstige leden van de groep enorme opportuniteiten met zich meebrengen. Hierdoor kunnen we ook meer inzetten op de veerkracht en het welzijn van de drijvende kracht binnen onze firma, namelijk onze werknemers.”

Rosaline Wijnen & Jo Nelissen, oprichters ABN Klimatisatie, geven aan “We geloven sterk dat duurzame groei gewaarborgd is voor ABN Klimatisatie door dit vooruitstrevend geïntegreerd groeimodel dat verder reikt dan enkel HVAC. Gimv geeft ABN Klimatisatie de mogelijkheid voorop te lopen in de energietransitie en onze innovatieve producten te exploreren in een groter geheel.”

Geert Fostier, CEO van de nieuwe groep, voegt eraan toe: “In het kader van de energietransitie en de toenemende technologische complexiteit zijn klanten op zoek naar industriële partijen die hen een totaalconcept aanbieden rond elektrotechniek en HVAC, en hen volledig ontzorgen. We zijn blij dat we met Lenaerts en ABN Klimatisatie een veelbelovende basis hebben gelegd van een nieuwe groep zodat we succesvol het hoofd kunnen bieden aan de maatschappelijke en technologische trends van morgen.”

Ruben Monballieu, partner Sustainable Cities bij Gimv, concludeert “We zijn overtuigd van de nood aan sterke multi-techniek installateurs om de energietransitie te helpen realiseren. Lenaerts en ABN Klimatisatie vormen een sterke basis voor een consolidatie in de gefragmenteerde sector van technische installatiebedrijven. We hebben de ambitie om deze nieuwe groep verder te laten groeien door bijkomende acquisities. We kijken ernaar uit om deze visie samen met het management te realiseren. Bovendien kunnen we bij Gimv Sustainable Cities bogen op soortgelijke ervaringen in Duitsland, waar we een “E-Gruppe” uitbouwen.”

Deze nieuwe groep wordt onderdeel van het Sustainable Cities-platform van Gimv, dat zich zowel richt op B2B-diensten als op duurzaamheid in diverse sectoren. Klimaatverandering en verstedelijking vormen essentiële drijfveren voor de groei van bedrijven in deze sectoren.