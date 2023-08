Voortbouwend op zijn sterke organische groei zal Coolworld Investments B.V., een marktleidende specialist in verhuuroplossingen voor bedrijfskritische temperatuurbeheersing, worden overgenomen door Arcus European Infrastructure Fund 3 (“AEIF3”), het derde fonds van Arcus Infrastructure Partners. Als onderdeel van de transactie zal Gimv zijn meerderheidsbelang in de onderneming verkopen.

Arcus heeft een aanzienlijke investeringservaring met toegevoegde waarde in Europese infrastructuur en, meer specifiek, in asset leasing en cold chain activiteiten. Dit zal het management van Coolworld ondersteunen bij het verder versnellen van de groei en het focussen op duurzame waardecreatie op lange termijn. Het huidige managementteam zal het bedrijf door deze volgende groeifase leiden en samen met AEIF3 herinvesteren in het bedrijf.

Coolworld biedt een breed scala aan verhuuroplossingen voor temperatuurbeheersing, waaronder proceskoeling, klimaatcontrole, modulaire koelopslag en industriële verwarming. Het bedrijf is een belangrijke industriële partner voor zijn klanten en levert bedrijfskritische middelen om proces- en productintegriteit te waarborgen en bedrijven te ondersteunen bij het naleven van de operationele en wettelijke vereisten.

Gedurende drie decennia van organische groei heeft het bedrijf een marktleidende positie opgebouwd als pureplay- verhuurspecialist op het gebied van temperatuurregeling, wat tot uiting komt in het aantal langetermijnrelaties met blue chip-klanten in de voedingsindustrie, farmaceutische, chemische, logistieke en andere sectoren.

Het uitgebreide klantenaanbod van Coolworld wordt mogelijk gemaakt door zijn hoogwaardige assortiment aan temperatuurbeheersingmiddelen, waaronder industriële koelmachines, klimaatregelunits en mobiele koelruimtes, zijn netwerk van depots in de belangrijkste regio’s van Noordwest-Europa, diepgaande interne expertise en een aanbod van full-service oplossingen. Coolworld ondersteunt zijn klanten over het volledige spectrum van behoeften, van tijdelijke nood- en uitvalcapaciteit tot leasingoplossingen op lange termijn.

Coolworld is momenteel actief in 6 Europese landen en bedient zijn klanten via verschillende lokale depots om zo de leveringssnelheid te waarborgen en de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. De focus van het bedrijf op duurzaamheid zal een prioriteit blijven in de volgende groeifase, door middel van aanzienlijke verdere investeringen in het wagenpark, een toenemend aanbod van duurzame oplossingen en partnerschappen met klanten en leveranciers om koolstofarme innovatie te stimuleren.

In 2019 investeerde Gimv via zijn Sustainable Cities-platform, naast de oprichters en het managementteam, in Coolworld. Op het moment van de investering had Coolworld reeds een sterke positie in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland en bediende het een gediversifieerd klantenbestand. Onder de begeleiding van Gimv realiseerde Coolworld een indrukwekkende organische groei door belangrijke strategische beslissingen, waaronder verdere investeringen in een duurzamere vloot, uitbouw van de organisatie en IT-architectuur en het verder versterken van Coolworld’s positie in heel Europa.

Ruud van Mierlo, CEO van Coolworld, voegt hieraan toe: “Coolworld heeft de afgelopen jaren een zeer sterke groei doorgemaakt en we hebben ons gepositioneerd als één van de toonaangevende verhuurbedrijven voor temperatuurbeheersing in de markt. Samen met Gimv als onze hoofdaandeelhouder hebben we fors kunnen investeren in onze verhuurvloot en de organisatie om aan de vraag van onze klanten te kunnen blijven voldoen. Met Arcus aan boord als nieuwe meerderheidsaandeelhouder, kunnen we de volgende ontwikkelingsfase van ons bedrijf ingaan. Verdere groei, verdere professionalisering en toegang tot meer financiering om de ontwikkeling van ons bedrijf als pan-Europese leider te ondersteunen.”

Jordan Cott, Partner bij Arcus Infrastructure Partners over het partnership met Coolworld: “Als onderdeel van onze bredere sectorstrategie voor industriële infrastructuur onderscheidt Coolworld zich als marktleidende pureplay-verhuurspecialist op het gebied van klimaatbeheersingapparatuur. Het bedrijf heeft een goed geïnvesteerde vloot, een managementteam van topklasse, langdurige operationele relaties en een uitstekende marktreputatie, met tientallen jaren ervaring in het verhuren van bedrijfskritische apparatuur aan groeiende en veerkrachtige eindmarkten in Europa. Het past uitstekend binnen de infrastructuurinvesteringsstrategie van AEIF3, en een bedrijf waar we gebruik kunnen maken van onze aanzienlijke ervaring op het gebied van leasing van activa met toegevoegde waarde en infrastructuur voor de koelketen. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met het ervaren managementteam van Coolworld om de volgende groeifase voor het bedrijf te realiseren.”

Rombout Poos, Partner Sustainable Cities bij Gimv, zegt: “Onder de leiding van Ruud van Mierlo en zijn team heeft Coolworld de afgelopen jaren een zeer mooie groei doorgemaakt als aanbieder van oplossingen voor de talrijke klimaatuitdagingen waarmee we allen vandaag worden geconfronteerd. Onder de hoede van Arcus als nieuwe aandeelhouder zal Coolworld haar positie als pan-Europese speler verder kunnen uitbouwen.”